Wirtschaftswissen für alle, denen die Vorlesung zu früh war ist ein Buch aus dem UVK Verlag vom 1. Oktober 2018.

Letzte Aktualisierung am 6.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wirtschaftswissen für alle, denen die Vorlesung zu früh war: Welcher Student kennt das nicht: Die Party gestern ging (zu) lang und die Vorlesung am nächsten Tag beginnt einfach zu früh. Also lieber umdrehen und weiterschlafen, als sich in die Uni schleppen. Da kann es dann schon mal passieren, dass man den Anschluss verpasst und Begriffe wie Allmende, ex ante oder meritorisches Gut nur Fragezeichen hervorrufen. Doch es naht Rettung!

Dieses kompakte Buch gibt einen Überblick über die wichtigsten Grundbegriffe des Fachbereichs Wirtschaft. Der Autor legt besonderen Wert darauf, dass die 3.600 Begriffe kurz und knapp erklärt werden. Das XL-Format erleichtert ein unbeschwertes Nachschlagen. So bist du fit in Wirtschaft, auch wenn du die Vorlesung das ein oder andere Mal verpasst hast.

Ein klasse Buch, das einem fast 4.000 Begriffe aus der Wirtschaft erklärt und zwar immer so pregnant wie möglich. Kein blabla, sondern nur die Kernaussagen, was mir sehr entgegen gekommen ist. So lernt man nicht nur wirtschaftliches Wissen, sondern hat auch direkt ein Nachschlagewerk, wenn man mal auf Begrifflichkeiten stößt die einem zunächst nichts sagen. Außerdem kann ich euch aus diesem Verlag, passend zum Thema folgende Bücher empfehlen:

Relationship Economy - Erfolg durch werthaltige Kundenbeziehungen Xavier van Leeuwe, Matt Lindsay, Matthijs van de Peppel, Ingrid Ostermann

Herausgeber: UVK Verlag

Auflage Nr. 1 (10.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 220 Seiten

Letzte Aktualisierung am 6.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Relationship Economy: Es ist ein Traum jedes Unternehmers: Man lässt Daten für sich arbeiten und erhöht damit kontinuierlich den Wert der Kundenbeziehungen. Was wie eine Utopie klingt, zeigen die Autoren dieses Buches in UmSetzungsreife. Dieser Band ist bereits in den Niederlanden und den USA erschienen und hat dort eine große Resonanz hervorgerufen. Die Autoren zeigen darin, wie man mit qualitativen Datenanalysen das Erfolgspotenzial der eigenen Kunden deutlich steigern kann. Es beschreibt die Werkzeuge für eine Verbesserung der Datenintelligenz. Damit hat das Buch auch eine sehr wichtige strategische Bedeutung für die allermeisten Unternehmen in Deutschland.

Letzte Aktualisierung am 6.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Demokratie für morgen. Roadmap zur Rettung der Welt: Die Welt bewegt sich trotz all der Mühe vieler engagierter Aktivisten, Autoren und Politiker immer weiter in die falsche Richtung. Die Schere zwischen Reichtum und Armut wird immer größer. Afrika wird weiterhin abgehängt. Rund um die EU rücken die Bürgerkriege immer näher: Afghanistan, Sudan, Mali, Libyen, Syrien, Ukraine. Der jahrzehntelange Siegeszug der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg ist ins Stocken geraten.

X,X von 10 XXX