Wir ist ein Buch aus dem Verlag Ganymed Edition vom 26. November 2015.

Letzte Aktualisierung am 21.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wir: In ferner, ferner Zukunft, in einem perfekten Staat… ist buchstäblich alles gläsern: die Häuser, die Möbel, das Leben der Menschen. Hier leitet der Mathematiker D-503 den Bau des Sternenschiffs ‚Integral’, das vor dem Jungfernflug steht. D-503 ist der perfekte Bürger eines perfekten Staates – bis er sich in die Rebellin I-330 verliebt. Alles wird anders, die perfekte Welt bekommt Risse und eine Revolution bricht aus …

Samjatins brillante Zukunfts-vision von 1920 – Vorbild für Orwells ‚1984’ und Huxleys ‚Schöne neue Welt’.

Letzte Aktualisierung am 21.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Darüber hinaus kann ich euch das Buch Die Macht der Drei empfehlen: Klassischer SF-Roman: Die Großmächte stehen vor einem globalen Krieg, … … da mischt sich eine neue Macht mit weit überlegenen technischen Möglichkeiten ein: die „Macht der Drei“ Erster großer Bestseller Hans Dominiks in den 20er Jahren

8,5 von 10 utopischen Romanen