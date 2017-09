Wir ziehen um! ist ein Buch, das Kindern den Umzug etwas angenehmer machen kann aus dem Schaltzeit Verlag von 2017.

Wir ziehen um!: Es fällt manchmal schwer, einen vertrauten Ort zu verlassen. Ein Umzug bringt, insbesondere für Kinder, viele Veränderungen mit sich, mit denen sie zurechtkommen müssen. Dieses Buch nimmt sich dieser Thematik fantasievoll an.

Das Thema fand ich echt klasse, ich kann mich noch selbst erinnern an früher. Als Kind bin ich oft umgezogen, wobei was heißt oft? Ich bin drei Mal umgezogen bis ich 10 Jahre alt war. Das war immer wieder was neues und ich glaube so ganz einfach war das für mich nie. Weil man ja auch immer etwas vertrautes aufgibt, das ist manchmal als Erwachsener sogar nicht ganz einfach. Kindern aber kann man das mit diesem Buch schön erklären, das ein Umzug auch etwas neues ist, man findet neue Dinge die einem Lieb werden, neue Räume, ein neues Zuhause, und neu muss nicht immer gleich schlecht bedeuten. Das einem Kind zu erklären ist total schwer, mit diesem Buch wird es, denke ich, ein klein wenig einfacher. Schaut also am besten selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.

7,5 von 10 Umzugsunternehmen