Wir Woll’N Feiern Für die Ewigkeit ist ein Best of! von Mickie Krause und Rhingtön (Universal Music) vom 10. August 2018.

Letzte Aktualisierung am 27.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wir Woll’N Feiern Für die Ewigkeit-Best of! von Mickie Krause: 100 Jahre Mickie Krause, das sind tausende Partys, garantiert mehr als zehn nackte Frisösen, und Hits, Hits, Hits. Eine steile Karriere die bereits mit Ok folgendes. Meine größten Erfolge Teil II ihren Anfang nahm erfährt jetzt mit Wir wollen feiern – für die Ewigkeit die definitive Werksrückschau durch des Meisters bisheriges Oevre. Es ist alles dabei was Mickie Krauses Aufstieg in den Adelsstand begleitete und ermöglichte. Doch die Party endet nie, auf die nächsten 100 Jahre.

Ich will ehrlich sein, ich mag Mickie Krause nicht wirklich. Also nicht als Mensch, eher die Musik. Das gibt mir nix. Ich finde die Musik einfach nicht schön, dennoch möchte ich hier einen Beitrag darüber schreiben. Aber wie Du selbst schon gesehen hast fehlt hier die Bewertung. Einfach weil ich weiß, dass es sehr viele Leser hier gibt, die sich genau für solche Musik interessieren und denen von euch möchte ich zeigen, dass es nun ein Best-of von Mickie Krause gibt. Die CD ist pickepacke voll gepackt mit seinen bekanntesten Liedern. 21 an der Zahl, also wirklich bis zum Anschlag voll und das finde ich wieder gut, denn da habe ich schon Alben gesehen mit lediglich 8 Tracks von anderen Künstlern. Hier bekommt man also ordentlich Masse für sein Geld. Wenn man Mickie Krause dann noch mag, hat man alles Beste gleich zusammen auf einer CD. Perfekt für die nächste Party (Auf die zumindest ich nicht gerne gehen würde) Aber Spaß beiseite. Für jeden Geschmack gibt es Lieder und Künstler, wenn Mickie Krause dein Geschmack ist, kannst Du mit diesem Best-of nichts verkehrt machen.