Wir Wochenendrebellen: Ein ganz besonderer Junge und sein Vater auf Stadiontour durch Europa ist ein Buch aus dem Benevento Verlag von 2017.

Wir Wochenendrebellen: Ursprünglich sollte es nur darum gehen, dem Jungen einen Lieblings-Fußballverein zu suchen. Jason, geboren 2005, ist Asperger-Autitst und seit seinem sechsten Lebensjahr mit seinem Vater Mirco unterwegs auf Groundhopping-Tour durch die Fußballstadien. Deutschlands und des benachbarten Auslands. Das Buch ist Zeugnis einer ganz besonderen Vater-Sohn-Beziehung, ein humorvolles und lehrreiches Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man versteht, dass Lieben ein Verb ist.

Eine total schöne Geschichte um einen Vater und seinen autistischen Sohn, die einen Weg miteinander gefunden haben, wie sie eben miteinander umgehen können. Einen Weg bei dem sich beide gleich viel respektieren und wert sind. Das Thema Fußball ist hier im Grunde nur am Rande zu sehen, das Buch kann man also auch lesen, wenn man nicht so Fußball begeistert ist, es geht eher um den Umgang der beiden miteinander und das ist so schön zu lesen.

8,0 von 10 Fußballern