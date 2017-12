Wir Sind ist das Debütalbum von Lokomotor und Motor Entertainment (Edel) aus dem Jahr 2017.

Wir Sind von Lokomotor: „Ein trotziger Wille zur künstlerischen Freiheit und die brennende Leidenschaft für einen eigenen Klang gepaart mit einer Prise Humor und einer erfrischenden Leichtigkeit sind ein wunderbares Geschenk an die Außenwelt: willkommen, LOKOMOTOR. Ist es Pop? Ja! Ist es Indie? Ja! Ist es Rock? Ja! Denn es ist so viel Liebe in dieser Musik, so viel Freiheit und so viel Kampf, dass man ihr lieber keinen Stempel aufdrücken möchte.“

Mir wurde diese Tage empfohlen mal in dieses Debütalbum reinzuhören, die Band ist neu, ich kannte sie vorher nicht, so wird es wohl den meisten hier auch ergehen. Bei vielen neuen Bands ist das oft so, dass mir die Musik gefällt, der Gesang aber nie wirklich. Hier ist es fast genau andersrum. Die Musik ist okay, allerdings nicht wirklich was besonderes, ich könnte mich an kaum eines jetzt im Nachhinein erinnern. Der Gesang allerdings war richtig schön. Der passte aber nicht zur Musik, das hätte ich mir etwas anders gewünscht und kann gar nicht richtig definieren wie ich das eigentlich meine. Es fühlte sich eben komisch an, dieser schöne Gesang und der mittelmäßige Sound. Leider muss ich das so sagen. Das ist natürlich alles nur Geschmackssache und ich kann euch empfehlen hier einfach selbst mal reinzuhören, allerdings macht das auf Spotify oder Youtube, ich finde 9 Tracks für ein Album zum vollen Preis echt zu wenig. Finanziell würde ich das so nicht direkt unterstützen.

4,5 von 10 talentierten Sängerinnen