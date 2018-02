Wir sind der Verein: Wie fangeführte Klubs den Fußball verändern wollen ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 5. Februar 2018.

Letzte Aktualisierung am 13.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wir sind der Verein: Wie fangeführte Klubs den Fußball verändern wollen: Der Fußballverein als Renditeobjekt? Insolvenzen? Arrogante Vereinsfunktionäre? Immer mehr Fans suchen nach Alternativen zum kommerzialisierten Fußballbetrieb und gründen oder übernehmen eigene Vereine. Alina Schwermer hat die interessantesten Beispiele in ganz Europa besucht und mit vielen Protagonisten gesprochen, zum Beispiel in England, Österreich, Spanien, Kroatien und Israel. In Deutschland erzählt sie von Mitsprache beim traditionellen e.V. Schalke 04, beim neuen Fanverein HFC Falke, der sich vom HSV abspaltete, und beim Online-Projekt von Fortuna Köln. In eindrücklichen Porträts schildert sie den Kampf um einen besseren Fußball.

Können fangeführte Clubs die Welt des Fussballs verändern? Ich denke letztendlich nicht. Fussball hat sich eben in die Richtung entwickelt, was in meinen Augen auch okay ist, Fußball hat die meisten Fans, entsprechend Werbepartner, entsprechend verdienen die Protagonisten viel. Ein Kreislauf den man kaum aufhalten kann, da muss man mitmachen und ehrlich gesagt hat da auch fast jeder Club dieselben Chancen. Non Profit Clubs sind eine romantische Idee, die hier in dem Buch auch sehr gut dargestellt wird, allerdings ohne weitere Zukunft, in meinen Augen. So sind deutsche Clubs höchst in der Bezirksliga. Ein Nischenthema sozusagen, ich kann euch empfehlen in dies Buch reinzuschauen wenn ihr euch für das Thema interessiert, aber wirklich ernst wird die Idee hier hinter wohl nie werden.

7,0 von 10 Fusballvereinen