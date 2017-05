Wir schlugen Roda: Die Geschichte des Schalker UEFA-Cup-Sieges 1997: Jeder, aber wirklich jeder Schalker weiß noch genau, wie er den 21. Mai 1997 verbracht hat. Die magische Nacht von Mailand ist nun auch schon wieder 20 Jahre her. Dennoch ist sie in allen königsblauen Herzen lebendig. Die Kaffeefahrt nach Kerkrade, das Abenteuer Trabzon, Las Fallas in Valencia tausende Anekdoten erzählen sich die Fans im Stadion und an der Theke über die geniale Reise durch Europa. Das Buch erinnert an diese unvergessliche Route von Roda nach San Siro. Aber auch an die Gänsehaut-Atmosphäre bei den Heimspielen. Und die legendären Rückkehr-Feierlichkeiten. Geschichten voller Herzblut, vermittelt von denen, die diesen legendären Verein ausmachen: die unvergleichlichen Fans des S04.

Ich kann mich noch gut an das Jahr erinnern, ich war damals 18 Jahre alt, fast 19 und habe zu der Zeit ein Praktikum als Elektriker gemacht. Ich bin nach Hause und kann mich erinnern das Spiel im TV gesehen zu haben. Okay, ich muss dazu sagen, dass ich kein Schalke Fan bin, ich bin 1. FC Köln Fan, aber im internationalen Wettbewerb feuert man natürlich die deutschen Vertreter an, zudem war es für die Wertung nicht ganz unwichtig, dass Schalke gewinnt, wie es dann letztendlich auch gekommen ist.

Das Buch zeigt diesen Erfolg bis ins kleinste Detail abgebildet. Mit Bildern und vielen interessanten Texten, was für mich schon spannend war. Für Schalke Fans ganz sicher ein Buch, das man im Schrank stehen haben muss, eine Erinnerung an einen ganz besonderen Moment, den man eben mit diesem Buch noch mal ein Stück weit nacherleben kann. Viel Spaß bei diesen Gänsehautmoment.