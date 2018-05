Wir lieben Vintage: Der Style-Guide ist ein Buch aus dem Callwey Verlag vom 15. Mai 2018.

Wir lieben Vintage: Der Style-Guide Marianne von Waldenfels, Jennifer Dixon

Herausgeber: Callwey

Auflage Nr. 1 (15.05.2018)

Gebundene Ausgabe: 176 Seiten

Wir lieben Vintage: Der Style-Guide: Populär gemacht durch Supermodels, Blogger und Schauspieler, ist Vintage-Mode ein wichtiger Bestandteil der Modeindustrie geworden. Vintage-Mode mit aktuellen Stücken zu kombinieren, zeugt von einem besonderen Verständnis für das Thema und ermöglicht einen besonders individuellen Ausdruck. Wo bekommt man aber zeitlose, preisgünstige Stücke, wie pflegt und bewahrt man sie bis in die nächste Generation, wie kombiniert und trägt man sie? Und wie werde ich Fehlkäufe am schnellsten wieder los? Diesen Fragen geht dieser umfassende Mode-Guide auf sehr sachkundige und unterhaltsame Weise nach.

Ich als Mann finde diese Kombination aus Vintage und modernen Kleidungen bei Frauen so richtig cool. Ich weiß nicht warum, irgendwie sehen die Vintage Klamotten schick aus, moderne aber auch und dies zu kombinieren, was im Grunde nicht zusammen passt, passt eben doch super. Das Buch gibt da einige Beispiele dafür was man machen kann. Darüber hinaus kommen bekannte Persönlichkeiten die diesen Look prägen zu Wort und das Buch erklärt genau die Unterschiede der Vintage Kleidung, unterscheidet dabei aus den Jahren aus denen die Mode stammt und vieles mehr. Wer sich von euch also auch so kleinen will wird optisch wenig Erfolg haben mit einer Eigenkreation, daher kann ich an alle die unter euch dieses Buch mehr als empfehlen, Stilsicherheit einfach erwerben, probierts mal aus.

8,0 von 10 Top Styles