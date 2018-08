Winnetous Rückkehr ist der Zweiteiler aus den 90er Jahren von Pidax film media Ltd. (Alive AG).

Letzte Aktualisierung am 22.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Winnetous Rückkehr: Winnetou, der unvergessene Apachen-Häuptling, kehrt nach vielen Jahren zurück. Er hatte seinerzeit wie durch ein Wunder den Mordanschlag durch Rollins überlebt: Ein Medizinmann pflegte ihn gesund. Seither hatte er als Einsiedler in den Bergen gelebt. Jetzt hilft ein altersweiser Winnetou seinen indianischen Brüdern, den Assiniboine, im Kampf gegen weiße Skalpjäger und skrupellose Geschäftsleuten …

Pidax präsentiert diesen Zweiteiler aus dem Jahr 1998, in dem Pierre noch einmal in die Rolle des Apachen-Häuptlings schlüpft . Winnetous Reanimation sorgte für Schlagzeilen und verhalf vielen Freunden des Kult-Apachen zu einem nostalgischen Wiedersehen mit ihrem Lieblingsindianer. Mit dabei bei Winnetous Comeback-Ritt ist auch wieder die Musik von Martin Böttcher, dessen Melodien Pierre Brice bereits bei den früheren Karl-May-Filmen begleiteten. Winnetou ist einfach unsterblich! Ein deutscher „Öko-Western“, gefilmt vor der imposanten Szenerie der spanischen Sierra Nevada.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich diese Serie könnte man fast schon sagen von Winnetou nicht kannte. Ich bin auch nicht son großer Indianer-Film Freund und habe Winnetou, also die alten Teile erst vor 2-3 Jahren zum ersten Mal gesehen, war aber dann doch begeistert. Nun hat Pidax ja diesen Mehrteiler veröffentlicht, der Ende der 90er Jahre entstand. Ein gealterter Winnetou, wieder gespielt von Pierre Brice hat einfach Spaß gemacht und war sehr nachdenklich und an vielen Stellen auch traurig, zb. direkt am Anfang des Filmes, die Szene mit seinem Pferd. Die meisten von euch werden diese Verfilmung wahrscheinlich kennen, da gehts dann darum die Teile in der Sammlung zu haben, wer es aber noch nicht kennt und nur die alten Winnetou Filme kennt, wird hier ein kleines Highlight finden, also schlagt zu.

Letzte Aktualisierung am 22.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Ich kann euch ebenfalls die Serie Jules Verne: Im Reich der Adler empfehlen: 1850. Kapitän Grant, ein britischer Offizier, erleidet Schiffbruch und verschwindet spurlos. Damit werden seine Kinder Robert und Mary elternlos, denn Mrs. Grant verstarb früh. Um zu überleben, müssen die beiden für einen Farmer arbeiten, der alles andere als Gutes im Schilde führt. Eines Tages entdeckt der Schotte Lord Glenarvan im Magen eines erlegten Hammerhais eine mysteriöse Flaschenpost. Aus dieser geht hervor, dass Kapitän Grant lebt, und zwar in russischer Kriegsgefangenschaft. Der Lord bricht daraufhin gemeinsam mit den Kindern des verschollenen Mannes auf die Suche nach Grant. Es ist der Beginn einer atemberaubenden und abenteuerlichen Reise …

9,0 von 10 Indianern