Windows 10 für Senioren für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 12. September 2018.

Windows 10 für Senioren für Dummies: Mit diesem Buch können Sie sich ganz leicht in Windows 10 einarbeiten. Wenn Sie die wesentlichen Grundlagen verstehen wollen, ohne sich durch verwirrendes Computerkauderwelsch graben zu müssen, suchen Sie nicht weiter! Dieses Buch nutzt einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, der speziell für Windows-10-Anfänger entwickelt wurde. Leicht verständliche Texte in großer Schrift und eine Fülle hilfreicher Abbildungen machen auch aus Ihnen einen Windows-10-Profi.

Wer einen Computer nutzen möchte, wird um das Betriebssystem Windows kaum herumkommen. In diesem Buch erfahren Sie Schritt für Schritt die wichtigen Arbeitsabläufe und lernen hilfreiche Werkzeuge sowie geniale Abkürzungen kennen, die Ihnen die Arbeit mit Ihrem PC leichter machen. Installieren Sie neue Programme, gehen Sie ins Internet, schreiben Sie Briefe und E-Mails und nutzen Sie Ihren PC als Multimedia-Zentrale, mit der Sie Fotos verwalten, Musik anhören und Videos anschauen. Gerade für Senioren ist Windows 10 eine große Umstellung, die meisten kennen höchstens noch Windows XP und wenn man dann auf einmal vor einem Windows 10 sitzt ist auf einmal wirklich alles anders. Das Buch hilft da ganz hervorragend weiter, denn hier ist alles sehr einfach erklärt ohne zu weit ins Detail zu gehen, eben für echte Anfänger, die sich mit dieser Art von Techniketwas schwer tun.

Ich muss übrigens noch dazu schreiben, dass hier für „Dummies“ vom Verlag sicher nicht so gemeint ist wie einige ältere unter Euch das nun verstehen werden. Es soll einfach nur verdeutlichen, dass manche Menschen eben nicht so up-to-date sind was Technik angeht. Genau so wie ich beispielsweise ein Dummie bin, wenn es um Autos geht, weil mich das auch keineswegs interessiert sind andere eben Dummies was Computer und Technik angeht. Leider ist es so, dass man ohne Autos und ohne PCs in unserer Welt kaum noch leben kann, daher bin ich gezwungen mich für Autos zu interessieren und der ein oder andere von euch eben für PCs und Windows 10 Das Buch hilft dabei diesen blutigen Anfängern sehr. Es ist auch, ich muss es noch einmal sagen, nicht schlimm keine Ahnung zu haben, es wäre nur schlimm wenn man das dabei belässt.

8,0 von 10 PC Senioren