Willst Du Recht haben oder glücklich sein: So gelingt eine harmonische Partnerschaft ist ein Buch aus dem ViaNova Verlag vom 8. November 2018.

Letzte Aktualisierung am 8.11.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Willst Du Recht haben oder glücklich sein: Nirgendwo sonst können wir uns intensiver erfahren und erkennen als in unseren Partnerschaften. Das größte Geschenk, das wir uns dabei machen können, ist es, überall wo Schwierigkeiten, Schmerz oder Kampf bestehen, unsere Projektionen zu entlarven und Bewusstheit hinzubringen. Chuck Spezzano, der berühmte Weisheitslehrer, widmet sich in diesem Buch dem Thema der glücklichen Partnerschaft mit all seiner Leidenschaft, seinem tiefen Wissen und seiner über 40-jährigen therapeutischen Erfahrung. Sein großes Herzensanliegen ist es, uns zu vermitteln, wie “Beziehungen zu einem Pfad des Aufstiegs in Liebe, Integrität, Ganzheit und Freude werden können”. Mit diesem neuen Meisterwerk kommen wir diesem herrlichen Ziel ein wesentliches Stück näher.

Ich fand die Ansätze in dem Buch ganz interessant, aber eine wirkliche Lösung hat es mir glaube ich nicht wirklich gebracht. Der Autor erzählt viele Beispiele, die auch wirklich interessant sind, doch wenig lehrreich. Im Grunde zeigen sie nur was unser Ego ist und wie das eine Beziehung stört. Ich bin eher zu dem Schluß gekommen das der Mensch beinahe unfähig ist eine Beziehung zu einem anderen Menschen zu führen, außer beide verzichten komplett auf ihr Ego und das ist, wie man an unserer Gesellschaft sieht beinahe unmöglich. Ungleichheit ist kein Trennungsgrund heißt es hier weiter, aber genau da ist das Problem meiner Meinung nach. Bei dem Ego ist Ungleichheit immer ein Problem und daher wären meine persönlichen Lösungen anders. Auch wenn ich mit dem Buch letztendlich nicht sehr viel anfangen konnte, hat es mich dennoch sehr zum nachdenken gebracht und das empfinde ich durchaus als positiv und kann euch deswegen empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

7,0 von 10 glücklichen Beziehungen