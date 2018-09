Willow in Deutschland ist ein Hörbuch aus dem Verlag Random House Audio vom 3. September 2018.

Angebot Willow in Deutschland Stefan Rensch

Herausgeber: Random House Audio

Auflage Nr. 0 (03.09.2018)

Willow in Deutschland: Willow ist ein Außerirdischer. Klug, schön, gewissenhaft und wagemutig. Der Körper, in dem er steckt, ist Tarnung. Seine Spezies besucht die Erde zum ersten Mal. Denn die Menschheit steht kurz davor, intelligent zu werden. Um sie artgerecht erforschen zu können, weiß er nur das Allernotwendigste über diese merkwürdig aussehenden Tiere. Seine Untersuchungen fangen also bei Null an. Das erste Land, das er besucht, heißt Deutschland. Dies sind seine Tagebuch-Aufzeichnungen.

Die Geschichte, also das ein Außerirdischer auf unserer Erde lebt und den Mensch kennenlernen muss ist eigentlich völlig bescheuert. Die Umsetzung aber perfekt. Ich habe mich selten bei einem Hörbuch so unterhalten gefühlt und selten so viel gelacht, was ganz sicher aber auch an Christian Ulmen liegt, der dieses Hörbuch liest. Er hat so eine ganz eigene Art zu sprechen, die ich urkomisch finde. Ihm kaufe ich diesen Außerirdischen total ab. Er stolpert im Grunde von einem Fettnäpfchen ins andere und kann aus Situationen die eigentlich nicht komisch sind einen riesen Brüller machen. Wie gesagt, ich habe selten so gelacht und kann euch empfehlen hier unbedingt mal reinzuhören, da bleibt kein Auge trocken, versprochen.

9,5 von 10 lustigen Alltagssituationen