Willkommen in Lake Success ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 15. April 2019.

Letzte Aktualisierung am 5.05.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Willkommen in Lake Success: Der Wall-Street-Millionär Barry Cohen führt ein perfektes Leben. Doch als er erfährt, dass sein Sohn autistisch ist und dann auch noch eine Untersuchung der Börsenaufsicht gegen ihn eingeleitet wird, packt er seine geliebte Uhrensammlung in einen Rollkoffer und macht sich auf den Weg. Sein irrwitziger Plan: nach zwanzig Jahren seine College-Liebe Layla wiederzutreffen – in der Hoffnung, mit ihr das einfachere, ehrlichere Leben von damals fortzuführen.

Ein sehr modernes Hörbuch unserer Zeit. Aktuell fast am Tagesgeschehen. Was ich aber ganz besonders gut fand ist die Tatsache, dass der Autor und vor allem die Stimme von Shenja Lacher er geschafft haben die vielen Figuren mit Leben zu erfüllen. Dem Protagonisten begegnen viele Menschen auf seinem Weg in sein neues Leben und erst dachte ich mir das könne nicht klappen, aber die Figuren waren alle fantastisch ausgearbeitet und fast lebendig wirkend und authentisch. Ich fand das Hörbuch eben deswegen sehr vielseitig und das macht seinen Charme aus, ich kann euch sehr empfehlen hier selbst einmal reinzuhören.

8,5 von 10 vielseitigen Figuren