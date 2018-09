Willkommen in der Gehirn-WG ist ein Buch aus dem Verlag Frankfurter Allgemeine Buch vom 17. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Willkommen in der Gehirn-WG: Wer hat in Ihrem Kopf das Sagen? Lernen Sie die Bewohner Ihrer Gehirn-WG kennen! Für alle, die sich und ihr Handeln besser verstehen wollen und nicht scheuen, über diese neue Selbsterkenntnis zu schmunzeln.

Menschen- und Unternehmenskenner Jürgen Fuchs wagt in seinem neuen Buch einen Blick in unser aller „Oberstübchen“. Überraschend trifft er auf eine ganze Wohngemeinschaft von vier Gehirnen. Erleben Sie den unterhaltsamen Alltag in Ihrer Gehirn-WG: Wer hier das Sagen hat, welche Macht die Emotionen haben und wie „die da oben“ Ihre Entscheidungen treffen. Entdecken Sie, warum Sie sich mit dieser Super-WG im Kopf auf die zukünftige Arbeitswelt mit Robotern und Computern freuen können. Schon heute sind „gehirngerechte“ Unternehmen wie der Drogeriemarkt dm sehr erfolgreich.

Ein richtig gutes Buch, dass uns spielerisch schon fast das Gehirn erklärt. Die Beschreibungen über das Gehirn, zumindest die, die ich kenne, sind meistens sehr trocken und langweilig. Dieses Buch ist der Gegensatz dazu, denn es ist locker, leicht verständlich und sehr viel bebildert. Diese Bilder sind alle sehr witzig gemacht und erklären zu jeder Zeit genau das, was der Autor vorher beschrieben hat. Ich fand das extrem anschaulich und, wie gesagt, leicht verständlich. Wer also gerne mehr über das Gehirn, seine Entwicklung und Zusammenhänge erfahren will, dabei auch noch schmunzeln will, der sollte unbedingt in dieses Buch reinschauen, es lohnt sich sehr.

9,5 von 10 Zellen