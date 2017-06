William Blake. Die Zeichnungen zu Dantes Göttlicher Komödie: Die Göttliche Komödie von Dante Alighieri (1265–1321) gilt als größtes literarisches Werk der italienischen Sprache (vollendet 1321) und Meisterwerk der Weltliteratur. Das Opus beschreibt die Reise des Dichters durch Hölle und Fegefeuer in den Himmel, und auf einer tieferen Ebene den symbolischen Weg der Seele zu Gott.

In seinen letzten Lebensjahren vollendete der Poet und Maler William Blake (1757–1827) 102 Illustrationen zu Dantes epischer Dichtung, die von Bleistiftskizzen bis hin zu fertigen Aquarellen reichen. Blake gelingt es, die visionäre Kraft von Dantes Sprache in Bilder zu übersetzen und in ihrer ganzen Spannbreite darzustellen: von den Qualen der Hölle bis zur Glückseligkeit des Paradieses, von grausamen Verstümmelungen der Verdammten bis hin zur göttlichen Schönheit der Erlösten. Wenngleich Blake dem Text Dantes treu blieb, brachte er seine eigene Betrachtungsweise zu zentralen Themen des Werkes ein.

Dante ist der berühmteste Dichter aus Italien, wenn nicht sogar einer der bekanntesten dieser Welt. Durch ihn wurde Latein zur Literatursprache in seiner Lebenszeit und sein Lebenswerk gehört eben zu den besten der Welt, zu den bekanntesten und zu den schönsten. Ich selbst kannte es nicht bis ins Detail, wollte es aber immer mal kennenlernen. Als ich dann diese Tage sah, dass der TASCHEN Verlag das Thema aufgreift und ein Buch veröffentlicht wo der Künstler William Blake eben Dantes Göttliche Komödie illustriert war das mein Zeichen mich da endlich mal mit zu beschäftigen, mit der Reise Dantes zu Gott.

Das war toll das Buch, Textpassagen, dazu die Bildern, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Ich habe den Eindruck den Sinn verstanden zu haben, das Buch ist zwar anspruchsvoll, doch nicht extrem schwer zu verstehen, eben für alle Interessierten. Ich kann euch sehr empfehlen euch einmal damit zu beschäftigen, gerade wenn ihr schon was von Dante kennt, wird dieses Buch ein riesen Highlight für euch sein, es ist eben in der Qualität wie man sie aus dem TASCHEN Verlag kennt. Viel Spaß beim Lesen und erleben.