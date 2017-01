Wildpflanzen – Genuss pur!: Nach den großartigen Erfolgen der beiden Erstlingswerke „Wildpflanzen – Köstliche Rezepte, essbare Dekorationen und Geschenkideen“ sowie „Meine neuen Wildpflanzen-Rezepte mit vielen Deko-Ideen“ kommt auf vielfachen Wunsch nun das große Buch der Wildpflanzengenussküche! Die Erfolgsautorin und Wildkräuterpädagogin Celia Nentwig fasst dabei gemeinsam mit der Herausgeberin und Fachjournalistin Hella Henckel die erfolgreichen und beliebten Rezepte und Ideenanregungen in einem Band zusammen und ergänzt sie um vier weitere, neue und besondere Wildpflanzenkapitel: Schafgarbe, Brombeere, Marone sowie Pappel. Den Liebhabern des Wildkräutersammelns und -genießens werden damit 25 verschiedene heimische Pflanzen vorgestellt, jeweils mit exakten Beschreibungen zum sicheren Erkennen in der Natur, den erprobten und gleichermaßen raffinierten Rezepten, die sich einfach und schnell nachkochen lassen, sowie pfiffigen Dekoideen. Hinzu kommt das Sonderkapitel „Essbare Blüten“ mit vielen Anregungen zu genießbaren und leckeren Blütengenüssen sowie ein Sammelkalender mit den jeweiligen Sammelsaisons der einzelnen Pflanzen im Jahresverlauf. Koch-, Pflanzen- und Outdoorfans, aber auch Ungeübte und diejenigen, die sich bislang in der Natur weniger auskannten, werden begeistert sein!

Also das ist wirklich mal ein dickes Buch über Wildpflanzen. Umfangreicher und besser hatte ich noch keines hier und ich habe viele Bücher über Pflanzen und Kräuter. Was man hier alles erfährt ist schon der Wahnsinn, am besten sind aber die vielen Rezeptideen mit Wildpflanzen und Kräutern. Ich koche ja eh so gerne mit Kräutern aller Art und verfeiner mir meine Suppen oder denke mir oft was eigenes aus. Okay, bei letzteren bin ich nicht so kreativ, daher bin ich froh, dass es nun dieses Buch gibt, das einige tolle Ideen parat hat. Beispielsweise Nudeltaschen mit Frischkäse und Kräuter Füllung, da drinnen dann u.a. Bärlauch und Spitzwegerich. Spitzwegerich mag ich so gerne, von dem Rezept bin ich schwer begeistert, ach was sage ich, ich bin von dem ganzen Buch begeistert. Schaut am besten selbst mal rein, viel Spaß dabei.