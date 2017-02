Wildkräuter: Von der Wiese auf den Teller. Mit 42 vitalen Rezepten

Wildkräuter: Von der Wiese auf den Teller: Direkt vor Ihrer Haustür beginnt das Abenteuer Wildkräuter. Kommen Sie mit Rudi Beiser, einem der bekanntesten Kräuter-Menschen, mit nach draußen in die Natur. Wildkräuter: Die GRÜNE KRAFT AUS DER NATUR hat sich von der Urnahrung der Menschen zum wertvollen Trend-Genuss entwickelt. Das ist nicht verwunderlich, denn die Kräuter sind unseren Kulturgemüsen haushoch überlegen und mit ihren besonderen Inhaltsstoffen supergesund. Und halten ganz neue Geschmacksnuancen für Sie bereit.

Wahnsinn welches Wissen das Buch für uns parat hat. Ich mag Kräuter gerne und habe schon einiges darüber gelesen, aber bisher noch nie wirklich über Kräuter, die selbst ich vor der Haustür finde. Wie etwa Löwenzahn, hättet ihr gewusst was man daraus alles kochen und backen kann? Wie dieser schmeckt und wie viele Verwendungsmöglichkeiten er hat? Ich war mir dessen nicht bewusst und bin richtig überrascht, was das Buch alles zu berichten weiß. Löwenzahn ist da nur eines von sehr vielen Beispielen. Hier gibts echt Kräuter, die jeder in seiner unmittelbaren Umgebung finden kann. Man lernt etwas über die Natur und kann sein Essen verfeinern, mit eigener Hände arbeit, also einfach mal wieder in die Natur gehen und was pflücken. Ich bin sehr begeistert und kann euch sehr empfehlen selbst einfach mal in dieses Buch zu schauen.