Wildes Südafrika – Der 8. Kontinent ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2016.

Wildes Südafrika – Der 8. Kontinent: Wo zwei Weltmeere aufeinander treffen und Pinguine beinahe Nachbarn von Löwen sind; wo sich Wale und Delfine tummeln, aber auch Elefanten und riesige Nilkrokodile leben: Das ist Südafrika – ein Land, so bunt wie ein ganzer Kontinent. Aber nicht nur die Tierwelt Südafrikas ist einzigartig. Denn die Kap-Flora bildet das kleinste von weltweit nur sechs Pflanzenreichen. Wie kommt es zu solcher Vielfalt auf einem so begrenzten Raum? Die dreiteilige Reihe “Wildes Südafrika” geht dem Geheimnis auf den Grund! …mehr lesen

Wunderbare Bilder in diese Dokumentation, einfach nur herrlich zuzuschauen. Südafrika ist ein wunderbares Land, man bekommt richtig Lust sich die Vielfalt selbst einmal anzusehen, so schön ist das. Es ist aber nicht nur schön hier reinzuschauen, sondern auch sehr informativ, so erfährt man jede Menge zu dem Pflanzenreich und stellt schnell fest “Die Natur ist etwas ganz besonderes” so besonders wie diese dreiteilige Dokumentation, die ihr unbedingt mal gesehen haben müsst.

8,5 von 10 wunderschönen Pflanzen