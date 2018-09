Wildes Spanien – Der meditarrene Süden / Der atlantische Norden ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2016.

Wildes Spanien – Der meditarrene Süden / Der atlantische Norden: Spanien zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Welt. Doch Badestrände, Flamenco und weltberühmte Städte sind nur eine Seite Spaniens. Denn zwischen der rauen Atlantikküste im Norden und der sonnenverwöhnten Mittelmeerküste im Süden findet sich eine Artenvielfalt, die in anderen Regionen Europas selten geworden ist. Der Zweiteiler porträtiert die extrem abwechslungsreiche Natur vom grünen Norden zwischen Galizien und dem Baskenland und dem Süden zwischen Andalusien und der Extremadura.

Der mediterrane Süden zeigt die unbekannte Seite einer Region, die viele zu kennen glauben, in der es aber noch viel zu entdecken gibt. Der atlantische Norden zeigt ein liebevolles und visuell opulentes Bild einer Region, die viele nur wegen des berühmten Jakobsweges kennen, die aber so viel mehr zu bieten hat. Sehr aufwändige und hochtechnische Aufnahmen: Hochstabilisierte Cineflex-Kameras und Oktokopter sowie Unterwasser- und Zeitlupenkameras fangen eindrucksvoll die spektakuläre Tier- und Pflanzenwelt ein.

Wer es bergiger mag, dem kann ich zudem die Doku Über den Wolken – Leben in den Bergen empfehlen: Sie sind majestätisch, wunderschön und beeindruckend. Sie provozieren Staunen und Angst, denn das Leben in der Höhe ist hart. Die Bergbewohner müssen mit Kälte, dünner Luft und dramatischen Wetterveränderungen fertig werden. Diese Dokumentation begleitet in drei Teilen die Tiere, die an diesen wilden Orten zu Hause sind. Wie überlebt ein Yak im Himalaja? Wie verändert sich das Leben in den riesigen Weiten der Anden? Und wie werden Grizzlybären und Pumas mit den gewaltigen Wechseln der Jahreszeiten in den Rocky Mountains fertig? In schönen und atemberaubenden Bildern bringen diese Filme das unglaubliche Ausmaß dieser Berge auf die Leinwand.

8,0 von 10 wunderschönen Bildern