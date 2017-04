wild & unwiderstehlich: Neue Köstlichkeiten aus der Wildpflanzenküche: Frisch, grün, unbändig und köstlich! Inge Waltl liebt Wildpflanzen. Mit ihrem Erstlingswerk „wild & köstlich“ hat sie bereits bewiesen, dass viele wild wuchernde und als „Unkraut“ verrufene Pflanzen ungeahntes kulinarisches Potenzial bergen und man aus unscheinbaren Blättern, Trieben und Blüten herrliche Schmankerl und zarte Köstlichkeiten zaubern kann. In ihrem zweiten Buch geht es nun um 30 weitere Vertreter der „feinen Wilden“: Ob Walnuss-Eichel-Pralinen, ein Duett aus wilder und zahmer Karotte, eine Zitronen-Quiche aus den jungen Trieben des Waldgeißbarts oder ein Alpiner Algensalat vom Isländischen Moos – Wildpflanzen bereichern den Speiseplan, bringen frischen Wind in die Küche, sind gesund und leicht zu finden. Neben Rezepten und Tipps zum Sammeln wartet „wild & unwiderstehlich“ mit viel Amüsantem und interessanten Fakten auf … ein perfekter Begleiter für den nächsten Spaziergang ins Grüne. Unkraut vergeht nicht – zum Glück!

Ein richtig cooles Buch mit Rezepten über Wildkräuter, ach was sage ich, noch viel mehr, denn es erklärt die Kräuter auch bis ins Detail, also wo sie wachsen, wann sie wachsen, wie sie aussehen, was die Besonderheiten sind und und und. Ich mag gerne Kräuter aller Art und in der Küche probiere ich sowieso immer gerne Dinge aus. Allerdings kenne ich mich kaum aus. Ohne dieses Buch wüsste ich ehrlich gesagt nicht welche Kräuter welche sind und würde vermutlich Unkraut einpacken. Mit dem Buch fühle ich mich aber sicher und seien wir doch mal ehrlich, irgendwie ist das doch verdammt cool etwas zu kochen oder in der Küche zu verarbeiten was wir mit eigene Hände arbeit aus dem Wald oder von Wiesen geholt haben, das ist irgendwie doch noch was besonderes und wird bei Gästen ganz besonders gut ankommen. Ich kann euch da nur empfehlen selbst mal in dies Buch zu schauen, besonders dann, wenn Du auch so wenig Ahnung hast wie ich und dich da einfach mal mit beschäftigen möchtest. Viel Spaß beim Sammeln und kochen.