Wild Swimming Frankreich: Entdecke die schönsten Seen, Flüsse und Wasserfälle Frankreichs

Wild Swimming Frankreich: Dieser sensationelle und vollkommen neuartige Reiseführer führt uns an wilde Seen, Flüsse und Wasserfälle in Frankreich und lässt uns das Land mit ganz neuen Augen sehen. Die Cote DAzur zu überlaufen, der aufgewühlte Atlantik gut zum surfen jedoch weniger zum Schwimmen aber das französische Binnenland biete spektakuläre Badestellen, von deren Existenz wir gar nichts wussten. Ist das wirklich Frankreich und nicht Costa Rica? Drei Sommer lang bereiste der Traveler, Autor und Verleger Daniel Start mit seiner Frau das Land. Herausgekommen ist ein Brevier magischer Orte, genau solcher Orte, nach denen wir immer suchen, wenn wir auf Reisen sind. Denn in der Natur schwimmen ist eine der seltenen Dinge, die uns ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit der Natur und mit und selbst verschaffen.

Ich glaube besser kann man seinen Urlaub gar nicht planen als mit diesem Buch, wenn man gerne in Seen entspannen möchte. Ich habe nun schon öfter überlegt mal ne Woche Urlaub zu machen in Frankreich. Als Jugendlicher war ich mal da und fand das Land, zumindest das was ich gesehen habe, sehr schön. Nun möchte ich nicht ausschließlich rumliegen, sondern auch was vom Land sehen und habe da meine festen Vorstellungen wohin es gehen soll. Allerdings wäre das ein Highlight auch mal ein oder zwei Tage an so einem See zu entspannen. Auf den ersten Seiten ist eine Karte drauf, da sieht man die Regionen der Seen, man kann also relativ schnell sehen welcher See in seiner Umgebung ist, wenn man im Urlaub in Frankreich ist und ruckzuck ist man hingefahren. Für alle die, die in Frankreich ihren Urlaub planen kann ich empfehlen hier mal reinzuschauen, manche Seen sind so wunderschön, der absolute Wahnsinn.