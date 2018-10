Wild leben!: Unser Weg zurück zur Natur ist ein Buch aus dem Theiss Verlag vom 24. September 2018.

Wild leben!: Unser Weg zurück zur Natur: Stellen Sie sich vor, alle Ihre Sinne sind gespannt, im Nacken prickelt es, Augen fokussieren sich im Zwielicht und plötzlich bricht ein Bär aus den Büschen hervor und läuft nur wenige Meter entfernt an Ihnen vorbei. Der Duft von Regen, zarter Dunst, gereinigte Luft und explosionsartige Aktivität von Tieren und Pflanzen nach einem Wolkenbruch. Der süße Geschmack von wilden Beeren … Über hunderttausende von Jahren lebte der Mensch in und von der Natur er war ein Teil von ihr und existierte mit ihr im Einklang.

Erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit sind wir sesshaft und leben in Städten. Das hat unser Verhältnis zur Natur radikal verändert. Industrielle Nahrungsmittelproduktion, moderne Informationstechnologie, automatisierte Arbeitsabläufe all das hat uns weit von der Natur entfernt. Nick Baker zeigt, wie wir die Verbindung zu unserer Umwelt und den darin lebenden Tieren und Pflanzen wiederherstellen können. Und, wie wir uns dabei mit allen unseren Sinnen auf sie einlassen können.

Ich fand den Ansatz von dem Autor sehr interessant. Doch unser aller Problem, zumindest von den meisten von uns wird sein, dass wir diese Natur nicht um die Ecke haben. Ich zumindest nicht, ich habe nicht einmal einen Garten. Es ist also schwer diese Erfahrungen zu sammeln von denen der Autor spricht. Man fühlt sich dann etwas alleingelassen in seinem Alltag, aus dem man kaum ausbrechen kann. Aber, man bekommt beim lesen Lust auf diese Eindrücke. Am Wochenende war ich im Wald spazieren und habe zumindest schon einmal den ganz anders wahrgenommen als bisher. Für alle Naturverbundenen Leser kann ich dieses Buch sehr empfehlen.

7,0 von 10 belebten Wäldern