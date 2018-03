Wie Wir Sind ist das neueste Album von Bell Book & Candle und Airforce1 (Universal Music) vom 16. März 2018.

Wie Wir Sind Bell Book & Candle, Wie Wir Sind

Airforce1 (Universal Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 13.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wie Wir Sind von Bell Book & Candle: Wie sollte man sich dem neuen Album von Bell Book & Candle nähern? Am besten, in dem man vergisst, was man bisher über diese Band zu wissen glaubte – die über zwei Millionen verkaufte Tonträger, Platin in Deutschland und Österreich, Gold in Schweden und Spanien. Preise von der Goldenen Kamera bis zur Goldenen Europa und allen voran den gesamteuropäischen Evergreen Rescue Me. Denn ihr neues Werk ist anders.

Vor etwas mehr als 20 Jahren hatten Bell Book & Candle ihren größten Hit. Rescue Me, ein Titel den ich heute noch gerne höre. Mindestens genau so lange habe ich von Bell Book & Candle nichts gehört, ich war richtig verblüfft als ich die Platte in den Händen hielt, denn das sie immer noch Musik machen war mir nicht bewusst. Spannend fand ich die Tatsache, dass es das erste Album auf deutsch ist. Okay, das macht vermutlich auch sinn, mit Englisch hat es nicht weiter geklappt, denn an den riesen Erfolg damals konnte man nicht mehr anschließen. Deswegen probieren sie es nun auf deutsch und ich muss ehrlich sagen: Das finde ich gelungen. Übrigens sieht die Sängerin Jana Groß immer noch richtig gut aus und ihre Stimme klingt so wunderbar wie vor 20 Jahren. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuhören. Ich finde zwar, dass der große Hit ausbleibt, das Album aber insgesamt sehr solide geworden ist.

8,0 von 10 tollen Liedern