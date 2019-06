Wie kann man das beste Online Casino Deutschland auswählen?

Es ist nicht sehr einfach, ein gutes Online-Casino zu finden, insbesondere wenn man alle rechtlichen und Sicherheitsbedenken in Bezug auf Online-Transaktionen berücksichtigt. Hier finden Sie eine Liste mit Tipps und Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, um die Suche nach Ihrem Online-Casino zu erleichtern und das beste zu finden.

1. Erforschen Sie das Casino gut

Bevor Sie ein Echtgeldkonto bei einem Online-Casino registrieren, sollten Sie mehr über den Besitz, die Lizenzierung, den Verlauf und das Ansehen des Casinos erfahren. Man kann leicht etwas über ein Casino herausfinden, indem man mit seinen registrierten Kunden interagiert. Dazu können Sie sich in Online-Casino-Foren anmelden. Solche Foren sind buchstäblich mit Online-Casino-Spielern überfüllt, die nicht zögern, ihre Erfahrungen zu posten. Obwohl man ein Online-Casino nicht immer anhand der Erfahrungen anderer Spieler beurteilen kann, gibt das Lesen der Beiträge, Beschwerden, Probleme, Meinungen, Rückmeldungen und Erfahrungen anderer Spieler in Online-Casino-Foren eine sehr gute Vorstellung davon, was in einer bestimmten Spielhalle zu erwarten ist.

Um mehr über ein Online-Casino zu erfahren, können die Spieler es einfach besuchen und gründlich erkunden. Renommierte Casinos zeigen ihre Lizenz- und Besitzinformationen immer am Ende ihrer Homepage an – ein gutes Beispiel dafür ist die Site https://www.gamepro.de/. Ein Online-Casino, das diese wichtigen Informationen nicht auf seiner Homepage veröffentlicht, ist keine Sorge wert.

2. Überprüfen Sie, ob das Online-Casino Ihre Lieblingsspiele anbietet

Sie sollten auch herausfinden, ob das Casino Ihre geliebten Online Spielautomaten anbietet. Sie werden sich langweilen, wenn das Casino ein kleines Portfolio anbietet, das keines ihrer Lieblingsspiele enthält. Das ideale Casino ist auf die Anforderungen verschiedener Spielertypen zugeschnitten und bietet ein beeindruckendes Portfolio an Spielautomaten, Tischspielen, Videopokerspielen, Bingo- und Pokerspielen sowie Live-Dealer-Spielen, die auf Desktops, Laptops und Mobilgeräten gespielt werden können.

3. Erfahren Sie den Auszahlungsprozentsatz des Casinos

Der Auszahlungsprozentsatz ist der Betrag des Einsatzgeldes, den das Online-Casino den Spielern als Gewinn zurückgibt. Wenn ein Casino eine hohe Auszahlungsquote hat, bedeutet dies, dass es den Spielern mehr Geld als ihren Gewinn zurückgibt. Spieler sollten sich daher für Online-Casinos mit einer hohen Auszahlungsquote entscheiden. Während einige Online-Casinos über ihre Auszahlungsquoten schweigen, erwähnen die besten eindeutig die Auszahlungsquoten auf ihren Websites. Spieler können sich auf ein sorgenfreies und lukratives Spielerlebnis verlassen, wenn sie sich in solchen Casinos anmelden.

4. Testen Sie den Kundendienst

Bevor Sie sich bei einem Online-Casino anmelden, sollten Sie herausfinden, ob es Support per E-Mail, Live-Chat und Telefon bietet. Sie sollten sich auch an einen Kundendienstmitarbeiter wenden, um herauszufinden, ob sie schnell und höflich reagieren. Die besten Online-Casinos bieten einen gebührenfreien telefonischen Support. Es macht keinen Sinn, sich bei Online-Casinos anzumelden, die keinen richtigen Telefon- oder E-Mail-Support anbieten.

5. Überprüfen Sie die Zahlungsmethoden

Nichts ist enttäuschender, als sich bei einem Online-Casino anzumelden und festzustellen, dass es keine Zahlungsmethoden unterstützt, mit denen Sie vertraut sind. Bevor Sie sich für Echtgeldspiele registrieren, sollten Sie die Bankseite besuchen. Die meisten Online-Casinos bieten vollständige Informationen zu ihren Zahlungsoptionen, einige jedoch nicht. Wenn ein Online-Casino nicht die erforderlichen Bankdaten auf seiner Website anzeigt, können die Spieler dies durch Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung herausfinden. Die besten Online-Casinos bieten eine breite Palette an Zahlungsmöglichkeiten, darunter Kredit-/Debitkarten, elektronische Geldbörsen, Überweisungen, Schecks und sogar Bezahlung per Telefonrechnung.