Wie findet ihr eigentlich Märchenfilme? Ich finde manche gar nicht mal so schlecht, die besten stelle ich euch hier einmal vor.

Es gibt so viele Märchenfilme, das beste Beispiel ist wohl Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der Film, der seit knapp 40 Jahren eine immer größer werdende Fangemeinde um sich schart. In der Verfilmung nach der Romanvorlage von Bozena Nemcová ist das Aschenbrödel ein lebendiges Mädchen, wunderbar interpretiert von Libuse Safránková. Sie lässt sich von ihrer Stiefmutter und der Stiefschwester nicht unterkriegen, ist tierlieb und erhält drei Haselnüsse, die sich als Zaubernüsse herausstellen. Mit Hilfe der Nüsse kann sie sich als Jägerin gegenüber dem Prinzen und seinen Freunden behaupten, durch ihre Geschicklichkeit und dem berühmten Rätsel, das sie dem Prinzen aufgibt, gewinnt sie sein Herz für sich. Nicht nur durch ihre Schönheit, sondern eben auch als das Mädchen im Kittelkleid mit Russ verschmutztem Gesicht und als geschickte Jägerin, die sie ist.

Das ist auch zugegeben einer der einzigen DDR-Märchenfilme, die ich wirklich mag, also von diesen alten Märchenfilmen. Eine witzigere Version von dem Film gibt es übrigens mit Aschenblödel. Fella ist ein fleißiger, gutmütiger Kerl, der von seiner bösen Stiefmutter und seinen beiden ungehobelten Stiefbrüdern schikaniert wird. Doch Wunder gibt es immer wieder – besonders wenn der einmalige Ed Wynn als gute Fee agiert! Mit dieser Portion Zauberei und Magie gelingt es den exzentrischen Wynn, den schwerfälligen Fetta in einen vorzeigbaren, attraktiven Junggesellen zu verwandelt – bereit dafür, das Herz einer passenden Märchenprinzen zu erobern.



Das sind aber beides sehr alte Schinken wie man so schön sagt, die Ausnahmen, denn wie erwähnt mag ich so alte Märchenfilme nicht so gerne, ich denke man sollte da auch mit der Zeit gehen und sich mal etwas neuere Verfilmungen anschauen, es gibt da zwei sehr gute, bzw. vier gute in zwei DVD Boxen vom ZDF, einmal ist das die ZDF Märchenperlen – Die Eisbox und die ZDF Märchenperlen – Die Goldbox. Folgende Märchenfilme sind dabei vorhanden. Die Goldene Gans, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, Das kalte Herz & Die Schneekönigin. Ich kann sie euch sehr empfehlen, wie gesagt, sie sind neuer und sehr gut umgesetzt, sehenswert also. Hier mal die Verlinkung zu Amazon, dann könnt ihr einfach selbst mal reinschauen.