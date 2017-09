Wie deine Seele Heilung findet: Verletzungen überwinden ist ein Buch von SCM Hänssler aus dem Jahr 2017.

Wie deine Seele Heilung findet: Verletzungen überwinden: Das Leben steckt voller Überraschungen – positiv, wie negativ. Oft sind es aber die bösen Überraschungen, Verletzungen und schlimmen Erlebnisse, die uns vereinnahmen. Obwohl der Volksmund sagt, dass Zeit die Wunden heilen würde, ist es ein Irrtum zu glauben, dass Heilung von selbst kommt. Cornelia Mack verschafft Überblick über verschiedene Arten von Verletzungen und zeigt mit praktischen Hilfestellungen – auch aus ihrer Erfahrung in der Seelsorge -, wie wir Heilung für unsere verletzte Seele finden können.

Die Autorin ist sehr widersprüchlich. Zum einen heißt es das die Zeit nicht alle Wunden heilt, zum anderen heißt es man müsse das Problem einmal benennen, dann ist es keines mehr. Das kann jeder mal für sich selbst bewerten. Ich habe auch Probleme in meinem Leben und habe in diesem Buch gezielt danach gesucht. Meines ist immer das gewesen, dass ich ein Scheidungskind bin und zwischen meinen Eltern stand. In Deutschland gibt es weit über minderjährige 100.000 Scheidungskinder. Das Buch bietet aber nur ein paar Zeilen über das Problem. Diese nur ganz grob beschrieben, eher ein blabla, dass man es ins Inhaltsverzeichnis aufnehmen kann. Keine Beispiele wie man das verarbeiten kann, nichts. Ich muss dann ehrlich gestehen, dass ich auch gar keine Lust mehr hatte weiterzulesen. Ihr könnt ja einfach selbst mal reinschauen, für mich hatte das Buch keinen Mehrwert.

2,0 von 10 Scheidungskindern