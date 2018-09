Wie beschäftigt ihr eure Kinder vor Weihnachten am besten? Am besten mit Büchern, malen, lesen, das ist ebenfalls allemal besser als Facebook & Co.

Wie beschäftigt ihr eure Kinder vor Weihnachten?

Die Weihnachtszeit kommt so langsam wieder, man merkt das in den Geschäften schon ein wenig, es gibt bereits all die leckeren Weihnachtssüßigkeiten. Ich habe Mitte November noch Geburtstag bis dahin ist die Weihnachtsstimmung noch verhalten, dann gehts aber richtig los. Auch richtig los geht es bei Usborne Publishing, die jetzt diese Tage sehr viele Kinderbücher auf dem Markt gebracht haben. Wer jetzt denkt „Masse statt Klasse“ der irrt, denn einige dieser Bücher liegen mir vor und ich finde die allermeisten sehr kreativ und gut gemacht. Die Besten möchte ich euch heute in diesem kleinen Special vorstellen, da ist sicher für eure Kleinen was mit dabei um sich die Zeit auf Weihnachten zu verkürzen oder sogar als Geschenk zum heiligen Abend.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Mein buntes Klappenbuch: Gegensätze: Hoch und runter, heiß und kalt, nass und trocken – über 60 Klappen und viele lustige Suchspiele veranschaulichen Gegensätze und regen zum Mitmachen an. So können Kinder spielerisch viele verschiedene Gegensatzpaare kennenlernen und benennen.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Meine Welt in 100 Wörtern: Mit diesem fröhlich bunt illustrierten Buch erweitern Kinder spielerisch ihren Wortschatz. In den belebten Szenen gibt es Tiere, Zahlen, Farben und vieles mehr zu entdecken.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Spielend leicht verstehen: Die Uhrzeit: Wie spät ist es? Wie lange dauert es? Und wer ist am schnellsten? Mit diesem kunterbunten Buch wirst du im Handumdrehen zum Zeit-Experten! Über 200 Sticker, Rätsel und eine Uhr zum Basteln laden zum Mitmachen ein!

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Malen und Stickern: Auf dem Bauernhof: Kühe, Traktoren, Obstwiesen und Gemüsegärten – gestalte mit über 160 Stickern die Bauernhofszenen oder male sie aus, ganz wie es dir gefällt!

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Babys erstes Klangbuch: Im Zoo: ab 10 Monaten: „Töröö!“, macht der Elefant. „Rarr!“, brüllt der Löwe. Auf jeder farbenfrohen Doppelseite lernen Babys Zootiere kennen. Zu jedem Tier ertönt der passende Laut auf Knopfdruck. Ein Buch zum Entdecken, Hören und Staunen!

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Mein Wisch-und-weg-Buch von Punkt zu Punkt: Tiere: Was ist auf dem Bild zu sehen? Verbinde alle gleichfarbigen Punkte der Reihe nach und fahre die Namen unter dem Bild nach. So übst du das Zählen und den sicheren Umgang mit dem Stift! Und falls etwas danebengeht: einfach wegwischen und von vorn beginnen.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Babys erstes Schiebebuch: In der Nacht: Mit tollen Schiebe-Effekten, Fingerspuren und lustigen Überraschungen wird jede Seite zum Erlebnis!

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Babys erstes Bildwörterbuch: Mein Körper: ab 3 Monaten: Wo ist deine Nase? Wie fühlst du dich? Und welche Sinne gibt es? In diesem Bildwörterbuch können Babys zahlreiche Wörter rund um den Körper kennenlernen. Fingerspuren und farbenfrohe Illustrationen machen jede Seite zu einem Erlebnis.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Mein Wisch-und-weg-Buch: Mein erstes Geld: Zusammen mit den lustigen Monstern lernst du spielerisch den Umgang mit deinem Taschengeld. Löse die Aufgaben mit dem abwischbaren Stift, und falls etwas danebengeht: einfach wegwischen und von vorn beginnen.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Der große Labyrinthe-Spaß: Rund um die Welt: Reise um die Welt und bahne dir deinen Weg durch 45 Labyrinthe. Reite auf einem Kamel durch eine ägyptische Wüste oder fahre auf einem Hundeschlitten durch den norwegischen Schnee. Auf jeder Seite wartet eine neue Herausforderung – mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad!

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Spielend leicht verstehen: Maße und Gewichte: Welcher Berg ist der höchste? Wie kalt ist es? Und wie viele Croissants kannst du aus 300 g Teig backen? Über 100 Sticker, einfache Erklärungen und Übungsaufgaben helfen dir, spielend leicht alles Wichtige über Maße und Gewichte zu lernen! Auf den Quiz-Seiten kannst du dein Wissen überprüfen.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Mein Rätselspaß: Pferde und Pony: Pferdefreunde aufgepasst! In diesem abwechs-lungsreichen Rätselblock warten über 200 Mal-, Such- und Worträtsel rund um Pferde und Ponys auf euch. Da kommt garantiert keine Langeweile auf! Mit heraustrennbaren Seiten und Lösungen.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Mein Wisch-und-weg-Buch von Punkt zu Punkt: Fahrzeuge: Was ist auf dem Bild zu sehen? Verbinde alle gleichfarbigen Punkte der Reihe nach und fahre die Namen unter dem Bild nach. So übst du das Zählen und den sicheren Umgang mit dem Stift! Und falls etwas danebengeht: einfach wegwischen und von vorn beginnen.