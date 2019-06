Wickel und Kompressen: Alles Wissenswerte für Selbstanwendung und Pflegepraxis ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 24. Juni 2019.

Wickel und Kompressen: Wickel und Kompressen sind eine bewährte Methode zur sanften Linderung und Unterstützung bei vielen alltäglichen Beschwerden und Krankheiten. Sie fördern das Wohlbefinden und üben auch eine positive Wirkung auf das psychische Befinden aus. Das Buch vermittelt sämtliche Grundlagen und beschreibt detailliert und anschaulich über 50 Wickel und Kompressen: jeweils mit Angaben zu ihrer Wirkungsweise, den Anwendungsbereichen und Kontraindikationen, der fachgerechten Zubereitung, dem benötigten Material, der genauen Durchführung, Anwendungsdauer und allfälligen Nachbehandlung.

Vor einiger Zeit war ich mal so richtig krank, sogar so sehr das eine Ärztin kommen musste, so hoch war mein Fieber. Das war nicht schön sag ich euch. Was ich da bekommen habe waren Wadenwickel und ich weiß noch wie ich dachte „Das soll helfen“. Ja, es hilft, Kompressen und Wickel helfen wirklich und es gibt viele Einsatzmöglichkeiten und das wird von vielen einfach viel zu sehr unterschätzt. Daher kann ich euch wirklich nur empfehlen mal in dieses Buch zu schauen, es hat jede Menge interessante Informationen für euch parat.

Mit Extra-Kapiteln zur regenerierenden Selbstpflege, zur Anwendung im Familienalltag mit Kindern sowie in der ambulanten, Langzeit- und Palliativ-pflege. Ein fundiertes, reich bebildertes Buch, das sowohl Fach- und Lehrbuch wie auch Hausrezeptbuch ist.

9,0 von 10 Wadenwickel