Whisky-Wissen: Die 750 besten Sorten im Schnellcheck ist ein Buch von Delius Klasing aus dem Jahr 2017.

Whisky-Wissen: Die 750 besten Sorten im Schnellcheck: Whisky-Bücher gibt es fast so viele wie Whiskysorten, ein derartig ausführliches Werk jedoch ist einzigartig. Was es so besonders macht? Es zeigt in der Erkundung des Whisky-Universums eine neue Perspektive auf, indem es die Aromen in den Mittelpunkt stellt. Durch das innovative Aroma-Rad lassen sich die verschiedensten Sorten klassifizieren und vergleichen. Ein Gütezeichen, basierend auf der Wahrnehmung der Aromen gibt auch Laien die Möglichkeit, Qualität vom Durchschnitt unterscheiden zu können.

Grundsätzliches zum Thema wie Herstellung, Verkostung, Zutaten, Verarbeitung, Lagerung, Grundlagen der Degustation werden selbstverständlich ebenfalls erklärt. Die Sortierung nach Ländern ermöglicht ein schnelles Auffinden des Lieblingswhiskys – und fördert gleichzeitig Neu-Entdeckungen – für Laien wie Profis gleichermaßen.

Ich bin kein großer Whisky Kenner, aber Interessierter. Ich bin gerade in so einer Phase in der ich Whisky für mich als Genussgetränk entdecke. Wie Raucher eine gute Zigarre zu schätzen wissen, ist es bei mir der Whisky der auch einfach mal zur Gemütlichkeit einlädt. Das, wie gesagt, habe ich gerade für mich entdeckt und interessiere mich sehr für die typischen Whisky Länder und wie das alles überhaupt funktioniert. Dies Buch zeigt das alles, sehr umfangreich und bis ins Detail, im Grunde ist es der gute Whisky unter den Büchern über Whisky, wenn Du verstehst was ich meine.

8,5 von 10 aromatischen Getränken