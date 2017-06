WhatsApp – Einsteigen, Nutzen, Umziehen – leicht gemacht!: Mit WhatsApp tauschen Sie Nachrichten, Fotos oder Videos aus, fassen Freunde in Gruppen zusammen und verteilen so Informationen schnell an alle. Wie Sie WhatsApp installieren bzw. bei einem Austausch des Smartphones Ihre Daten auf das neue Gerät übertragen, lernen Sie in diesem Buch. Erfahren Sie, welche Informationen Sie neben der eigentlichen Nachricht übermitteln, wie Sie unerwünschte Kontakte blockieren oder Ihren Standort weiterleiten. Dieses Buch behandelt die Bedienung von WhatsApp mit einem Smartphone, auf dem das Betriebssystem Android installiert ist. Die Verwendung von WhatsApp auf anderen Geräten, z. B. dem iPhone, ähnelt der hier beschriebenen Vorgehensweise.

WhatsApp gibt es jetzt schon einige Jahre und trotzdem kommen noch neue Bücher raus die es erklären, was ich extrem gut finde, denn es gibt täglich wohl viele viele Menschen die zum ersten Mal Whatsappen. Ich sehe das ja in meiner eigenen Familie, meine Mutter hat seit kurzer Zeit ein Handy um mit uns Kindern auch mal via WhatsApp zu schreiben. Das fällt der Generation 50+ am Anfang natürlich nicht so leicht und genau da setzt dieses Buch im Grunde an. Menschen die App zu erklären, die sich eben nicht leicht damit tun alles selbst herauszufinden, die Zeit hat ja eigentlich auch schon nicht jeder. So kann man hier als Anfänger also alles über WhatsApp lernen, fast schon ein bisschen zu detailliert, denn vieles wird der „normale“ User niemals brauchen, dennoch ist es schön mal zu wissen was eigentlich möglich ist. Also: Trau dich ruhig.