What the Health – Wie Konzerne uns krank machen und warum niemand was dagegen unternimmt ist eine Dokumentation von Polayband / WVG aus dem Jahr 2017.

What the Health: Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck und Krebs – diese Zivilisationskrankheiten kommen nicht von ungefähr. Aber es nicht ein einzelner Faktor, der für eine Erkrankung verantwortlich ist, sondern das Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung, Umweltfaktoren, dem individuellem Lebensstil – und somit auch der Ernährung!

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Ich bin richtig erschrocken, nachdem ich nun diese Dokumentation geschaut habe. Die Macher des preisgekrönten Dokumentarfilms COWSPIRACY konfrontieren Vertreter der Lebensmittelkonzerne, Gesundheitsorganisationen und Pharmaindustrie mit unbequemen Fakten und Fragen: Warum wollen uns Konzerne scheinbar systematisch krank machen und wieso unternimmt niemand was dagegen? WHAT THE HEALTH ist ein Film, der Ihnen die Augen öffnen wird!

Ich wusste nicht, dass Fleisch ein krebserregender Stoff ist, ich glaube von 18% höherem Risiko war die Rede, wenn man als Kind Milch bekommt von über 50%. Deswegen bekommt auch fast jeder Mensch irgendwann mal Krebs, das ist sehr erschreckend. Erschreckender noch wie die verschiedenen Organisationen, die eigentlich helfen müssten mit der Info umgehen, viele werden von eben genau den Dingen gesponsored die uns krank machen. Das lässt ganz schnell vermuten das es da niemanden darum geht das es uns besser geht, sondern das mann uns seine Medikamente und Behandlungen verkaufen kann. Aber wie kann man das ändern? Im Grunde sagt die Doku das man sich nur noch pflanzlich ernähren sollte. Das aber ist auch nicht wirklich gesund, das weiß mann, doch darauf geht die Doku dann leider nicht mehr ein, so lässt sie mich trotz dessen, dass sie gelungen ist, mit vielen Fragezeichen zurück und gibt mir keinen genauen Rat was ich nun machen soll.

8,5 von 10 Organisationen die Lügen