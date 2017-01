Wertermittlung Klassische Kraftfahrzeuge: Klassische Kraftfahrzeuge genießen zunehmende Aufmerksamkeit als Investitionsalternative, da die globale Politik der Geldschwemme und der Nullzinspolitik keinen ausreichenden Inflationsschutz mehr bietet. Ein Markt, der getrieben wird durch permanent steigende Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot, bedarf jedoch objektiver Regeln, um einen „allgemein anerkannten“ Interessensausgleich zwischen Nachfrage und Angebot bei der Wertermittlung herzustellen.

Wie viel sind klassische Kraftfahrzeuge eigentlich noch wert? Es gibt da so viele Berechnungsgrundlagen, der absolute Wahnsinn. Ich hätte ja nie gedacht, dass das eine solche Wissenschaft ist und das man darüber ein ganzes Buch, voll mit Formeln und Tabellen schreiben kann. Ich fand das Wahnsinnig interessant, ich habe sonst nicht so sehr viel damit zu tun und hätte, wie gesagt, auch nicht gedacht, dass man hier so vieles dazu schreiben kann, davon wollte ich mich überzeugen und bin nun richtig begeistert von diesem Umfang zu dem Thema, was wohl kaum umfangreicher geht.