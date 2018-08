Wer freut sich über neue Nachbarn? ist ein Buch aus dem Magellan Verlag vom 17. Juni 2018.

Wer freut sich über neue Nachbarn? Sarah McIntyre

Herausgeber: Magellan

Auflage Nr. 1 (17.07.2018)

Gebundene Ausgabe: 32 Seiten

Wer freut sich über neue Nachbarn?: Die kleinen Hasen freuen sich: Neue Nachbarn sind eingezogen – Ratten! Hopsend, tapsend und polternd verbreiten sie die Neuigkeit in Windeseile im ganzen Haus. Doch was haben die anderen Bewohner nicht alles über Ratten gehört: Sie sind unordentlich, schmutzig, riechen streng und sollen sogar stehlen! Aber stimmt das wirklich? Eine lustige, rasant erzählte Geschichte über Offenheit und Toleranz.

Eine tolle Geschichte für Kinder, die man zu unserer Zeit wo man im Fernsehen immer die negative Stimmung gegen zb. Flüchtlinge mitbekommt unbedingt lesen sollte. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene sollten sich hier klar werden. Nur weil alle sagen etwas ist schlecht, muss man sich unbedingt immer selbst ein Bild von der Situation machen, das war auch hier in diesem Buch der Fall, in dem es darum ging, dass dreckige Ratten in ein Haus voller Tiere einziehen. Die Ratten waren aber nicht so wie alle befürchtet haben, daher meine klare Empfehlung: Bildet euch immer selbst eine Meinung, hört nie auf andere, seid offen für Neues. Das seinen Kindern beizubringen ist wichtig und mit diesem Buch einfach.

10 von 10 lieben Ratten