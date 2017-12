Wenn’s mal wieder brenzlig wird: Karikaturen rund um die Feuerwehr ist ein Buch aus dem Mitteldeutscher Verlag von 2017.

Wenn’s mal wieder brenzlig wird: Karikaturen rund um die Feuerwehr: Der Karikaturist Peter Dunsch alias Pedu ist nicht nur seit Jahrzehnten im Geschäft, sondern ebenso lange aktiv mit der Feuerwehr verbunden. Kein Wunder also, dass er hier immer wieder Anregungen zu humorvollen Zeichnungen gefunden hat, von denen dieser Band eine Auswahl aus fünf Jahrzehnten enthält. Die hier präsentierten unerwarteten Einblicke in das Feuerlöschwesen und seine Entwicklung von den Tagen in der DDR bis in die Gegenwart sind ein ideales Geschenk für alle, die schon mal brenzlige Situationen gemeistert haben, vielleicht selbst in einer Feuerwehr Dienst tun oder einfach nur gerne lachen.

Ich habe mit der Feuerwehr, da muss ich ehrlich sein, wenig am Hut. Mich hat das zb. nie begeistert da bei der freiwilligen Feierwehr mitzumachen, ich habe aber viele Bekannte, die da mitmachen und da richtig drinnen aufgehen, was ich wieder klasse finde. Genau für diese Art von Menschen ist dieses Buch geeignet. Weil eben viele Insider enthalten sind, die ich als Außenstehender zb. gar nicht so wirklich verstehe, weil ich auch mit den ganzen Begrifflichkeit nicht so viel anfangen kann. Wer also bei der Feuerwehr ist, einen guten Humor hat, der wird in diesem Buch voller Karikaturen ein kleines Highlight finden. Auch super geeignet zum verschenken.

7,0 von 10 Feuerwehrmännern