Wenn Platzangst das Leben einengt: Agoraphobie bewätigen: „Ich fahre nicht mit dem Aufzug, da bekomme ich Platzangst!“ – „Aufs Stadtfest komme ich nicht mit. Ich kippe dort bestimmt um! „ Menschen mit einer Agoraphobie oder Klaustrophobie fürchten Situationen, in denen eine Flucht nur schwer möglich oder keine Hilfe zur Verfügung zu stehen scheint. Aus Angst, hilflos ausgeliefert zu sein, schränken viele Betroffene ihr Leben stark ein. Manche trauen sich nicht einmal mehr allein aus dem Haus. Der erfahrene Psychotherapeut Hans Morschitzky beschreibt anschaulich, was Agoraphobie ist, und erklärt die Hintergründe für ihre Entstehung. In einem verhaltenstherapeutischen 7-Schritte-Programm gibt er Betroffenen kompetent Hilfestellung, wie sie ihre Ängste bewältigen können.

Ich finde das Thema sehr spannend, ich dachte auch schon einmal, dass ich an einer Form der Agoraphobie leide, denn mein Problem sind weniger enge Räume als vielmehr große Ansammlungen von Menschen, volle Geschäfte etc. also immer dann bekomme ich ein unwohles Gefühl, wenn ich in solche Läden rein muss und nicht sofort wieder raus kann, bzw. gezwungen bin das zu ertragen. Das geht zwar meistens gut, aber es ist schon so, dass ich oft zu Supermärkten fahre wo ich weiß das da weniger Kunden einkaufen und dann auch zu Zeiten bei denen eh weniger los ist. Mit diesem Buch habe ich letztendlich herausgefunden, dass es bei mir eher die Demophobie ist. Wer allerdings Angst vor Enge hat, Angst vor engen Räumen etc. der wird an Agoraphobie leiden und für euch ist dieses Buch sehr wertvoll, denn der erste Schritt für eine Besserung ist das reflektieren der eigenen Probleme und dies schafft man dann mit diesem Buch.