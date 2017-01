Wenn mein Chef Chef spielt: Ein Survival-Guide für Angestellte: Ob der Chef nicht nachvollziehbare Entscheidungen trifft oder gar keine, ob er seine Mitarbeiter als Lastesel oder Sündenböcke behandelt oder schlicht überfordert ist – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oft das Gefühl, den Macken ihrer Vorgesetzten hilflos ausgeliefert zu sein. Dabei können Sie selbst dafür sorgen, dass aus dem Fettnäpfchen Ihrer Führungskraft nicht die Pfanne wird, in die die ganze Abteilung gehauen wird!

Mit viel Humor zeigen die »Lösungsfinder« Timo Hinrichsen und Boris Palluch, wie Sie Launen, unfaire Taktik und Schwächen Ihres Chefs in den Griff bekommen. Konkrete Lösungsvorschläge für 17 typische Krisensituationen im Arbeitsalltag helfen, Konflikte mit Vorgesetzten zu bereinigen oder sogar überflüssig zu machen. Ein handfester Überlebensratgeber für alle, denen der Chef das Leben schwermacht.

Im Ansatz fand ich das Buch ganz interessant, weil es mit den 17 Situationen in Betrieben vieles abdeckt, was vielleicht vielen von euch selbst schon passiert ist oder was realistisch passieren kann. Für mich war da nun ehrlich gesagt nichts dabei, was mir weiterhelfen konnte, bzw. keine Situation die ich schon einmal erlebt hätte, aber vielleicht kommt das ja noch, dann wüsste ich was zu tun wäre und das ist genau das Ding, wer so einen Chef hat, der gerne mal an Stühlen sägt oder seine Mitarbeiter unfair behandelt sollte sich das Buch zulegen und vorbereitet sein.