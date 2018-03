Wenn Mama und Papa sich trennen: Ein Erste-Hilfe-Buch für Kinder ist ein Buch aus dem Silberschnur Verlag vom 15. Februar 2018.

Wenn Mama und Papa sich trennen: Ein Erste-Hilfe-Buch für Kinder: Scheidung ist für niemanden leicht, besonders nicht für Kinder, die dieser schwierigen Situation oft hilflos gegenüberstehen. Dieses Buch vermittelt auf kindgerechte Weise, was passiert, wenn Eltern sich trennen, und wie die Familie mit dem neuen Leben zurechtkommen kann. Warmherzig und offen erklären die Elfenhelfer den Kindern, dass es okay ist, sich Sorgen zu machen und dass sie mit ihren Ängsten nicht alleine sind. Die Kinder lernen, dass sie keine Schuld an der Scheidung haben und dass beide Eltern weiter für sie da sein werden, auch wenn sie nicht mehr zusammenwohnen.

Ich selbst bin ein Scheidungskind und hatte es damals nicht sehr einfach. Ehrlich gesagt nagt das heute noch an mir über 30 Jahre später, weil sich meine Eltern nicht sehr viel Mühe gegeben haben es für mich angenehmer zu gestalten. Das aber ist mehr als wichtig für Kinder, weil Kinder das nicht verstehen können, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen sind, man denkt als Kind dann oft, dass man selbst Schuld dran ist, das stimmt aber nicht. Mit diesem Buch können Eltern und ihre Kinder die Situation auf einfühlsame Weise aufarbeiten, daher ist dies klar eine Kaufempfehlung, das sollte man als Eltern machen, denkt bitte bei all der Wut zuerst an eure Kinder, denn die können nichts dafür.

9,0 von 10 Scheidungen