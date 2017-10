Wenn der Kiefer knirsch: Zähne, Kiefer, Kiefergelenk, Wirbelsäule: Warum ein belastetes Kiefergelenk zu Schmerzen im ganzen Körper führt ist ein Buch aus dem Systemed Verlag von 2017.

Wenn der Kiefer knirsch: Millionen von Menschen leiden häufig unter Rücken-, Kopf-, Nacken- und Schulterschmerzen. Was viele nicht für möglich halten: diese (und andere) Symptome werden oft durch dentalen Stress, also dem falschen Zusammenbiss der Zähne, ausgelöst. Die Auswirkungen einer solchen Kaufunktionsstörung werden allerdings häufig unterschätzt oder gar nicht erst berücksichtigt.

Meine Zahnärztin hat einmal zu mir gesagt, dass ich aufhören soll mit den Zähnen zu knirschen. Offenbar mache ich das unbewusst nachts, manchmal leider auch bewusst am Tage. Ich gehöre also zu den Menschen die betroffen sind und somit war dies Buch mehr als interessant zu lesen. Ich habe mich lange darauf gefreut und wollte das Problem nun endlich einmal in Angriff nehmen.

Das die Zähne mit so vielen Dingen zusammenhängen hätte ich nicht gedacht. Der Autor selbst Doktor schafft es in diesem Buch sein Wissen anschaulich zu vermitteln, viele Zeichnungen helfen dabei sehr. Auf den ersten Blick hat man zwar Bedenken, weil es sehr umfangreich aussieht, aber es bleibt immer verständlich, naja, die meiste Zeit zumindest. Der Autor erklärt erst alle möglichen Probleme die entstehen können und geht später auf verschiedene Lösungen ein. Wer dasselbe Problem hat und mit den Zähnen knirscht wird in diesem Buch eine Lösung finden, vor allem aber endlich den Mut das Problem anzugehen, daher meine ganz klare Empfehlung.

9,0 von 10 weißen Zähnen