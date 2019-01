Wenn dein Kind über den Tod sprechen will ist ein Buch aus dem ViaNova Verlag vom 29. November 2018.

Letzte Aktualisierung am 15.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Wenn dein Kind über den Tod sprechen will: „Nein, du brauchst wirklich keine Angst vor dem Tod zu haben, denn es gibt ein Leben danach!“ „Wirklich?“ „Ja, wirklich!“ Wäre es nicht wunderbar, wir hätten eine tiefgefühlte Gewissheit, dass es weitergeht nach dem irdischen Sein, und könnten dieses Gefühl auch unseren Kindern vermitteln? Das ist das große Anliegen dieses einzigartigen Lesebuchs von Dr. Charbonier, der jahrzehntelang das Phänomen der Nahtoderfahrungen erforscht hat und seine wertvollen Erkenntnisse nun auch an junge Menschen weitergeben möchte: Sterben und Tod sind nur Übergänge in eine neue Seinsform. Sehr einfühlsam, leicht verständlich, informativ und unterhaltsam zeigt dieses Buch, wie unsere Kinder (aber auch wir als Erwachsene) eine angstfreie Sicht auf den Tod und ein grundlegend neues Verständnis vom Leben erlangen können.

Ich habe mir unter diesem Buch etwas völlig anderes vorgestellt. Ich dachte es geht darum wie man Kindern den Tod erklärt, dabei ist das Buch etwas allgemeiner gehalten. Ein Abschnitt dreht sich darum, andere Abschnitte klingen eher so als wenn der Autor etwas verarbeiten möchte und ein weiterer dreht sich um Nahtoderlebnisse. Das ist bunt gemischt, aber nie so richtig was auf dem Cover steht. Ich fand das zwar durchaus interessant und möchte euch damit nur sagen was ihr zu erwarten habt. Wenn ihr ein Buch im Allgemeinen über den Tod sucht, dann könnt ihr hier zugreifen, wenn ihr euren Kindern das Thema näher bringen wollt eher nicht, was aber nur meine Meinung ist, schaut einfach selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild drüber.

7,0 von 10 Fragen nach dem Tod