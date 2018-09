Weltweiter ziviler Ungehorsam: Die Geschichte einer gewaltfreien Revolution ist ein Buch aus dem Tectum Wissenschaftsverlag vom 10. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 23.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weltweiter ziviler Ungehorsam: Klimawandel, Armut und Hunger: Die Auswirkungen des Raubtierkapitalismus scheinen übermächtig und unaufhaltsam. Was können wir dem entgegensetzen? Statt auf Gewalt und Gegengewalt setzt Jürgen Bruhn auf zivilen Ungehorsam. Eine Lösung mit Geschichte, denn Streiks, Boykott und andere Formen des gewaltfreien Widerstands sind keine neu- en Reaktionen auf gesellschaftliche Probleme. Der zivile Ungehorsam weist eine Tradition auf, die untrennbar mit der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Demokratie verbunden ist. Belebt durch viele historische Beispiele vom Widerstand gegen die Sklaverei in den USA über Gandhi bis hin zum Widerstand gegen den Bau der Dakota Access Pipeline skizziert der Autor die Wurzeln des zivilen Widerstandes und beschreibt neue, konkrete Wege und Methoden, die uns dazu anleiten wollen, das Steuer gegen Klimawandel und Raubtierkapitalismus herumzureißen.

Die Idee fand ich klasse auch die Ansätze von dem Autor sind gut, aber meiner Meinung nach nicht machbar. Darüber fängt man unweigerlich an nachzudenken und erkennt, dass es Lösungen gibt, diese aber nicht oder kaum umsetzbar sind. Aber darüber will ich gar nicht zu viel philosophieren, ich will eher einmal sagen, dass ich dem Autor sehr gut folgen konnte, wenn es sich auch eher um ein wissenschaftliches Buch handelt, war es leicht zu verstehen und in der Form eine Wucht. Man kommt ohne Fußnoten aus, ohne nervige Zwischensätze und ohne langweilige Phrasen. Ich kann euch sehr empfehlen, wenn ihr Interesse an dem Thema habt, hier einmal reinzuschauen. Das Buch regt sehr zum Nachdenken an.

9,0 von 10 Streiks