Weltgeschichte to go ist ein Hörbuch aus dem Random House Audio Verlag vom 8. Oktober 2018.

Angebot 41 Bewertungen Weltgeschichte to go Alexander von Schönburg

Herausgeber: Random House Audio

Auflage Nr. 0 (08.10.2018)

Letzte Aktualisierung am 30.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weltgeschichte to go: Eigentlich geht das gar nicht: die ganze Weltgeschichte in weniger als sechs Stunden zu erzählen. Aber Alexander von Schönburg macht das so elegant und leichtfüßig, dass man plötzlich süchtig wird nach Geschichte. Weltgeschichte to go nimmt uns mit auf eine Reise zu den wichtigsten Städten der Menschheit, berichtet von den größten Helden und den schlimmsten Schurken. Überraschende Durchblicke quer durch das Dickicht der Jahrtausende und die pointierte Lesung von Christoph Maria Herbst machen dieses Hörbuch zu einem Erlebnis. Eine Reise durch die Weltgeschichte – Infotainment at its best mit Christoph Maria Herbst …mehr lesen

Wahnsinn wie man hier in wirklich wenig Zeit die ganze Weltgeschichte präsentiert bekommt. Dazu noch gelesen von Christoph Maria Herbst, ist dies Hörbuch definitiv ein großes Highlight. Natürlich kann man nicht alles sofort behalten und natürlich sind die Informationen nicht immer alle bis ins Detail erklärt, aber ausreichend gut um sich informiert zu fühlen, es schon einmal gehört zu haben und sich weiter interessieren kann. So habe selbst ich, wo ich eigentlich dachte mich sehr gut auszukennen, noch viel gelernt und vieles gehört wo ich dann nebenbei noch im Netz geschaut habe. Man lernt hier unglaublich viel in unglaublich weniger Zeit, vorgetragen von einer unglaublich schönen Stimme, der man Stundenlang gespannt zuhören kann, Christoph Maria Herbst. Hört unbedingt selbst rein, es lohnt sich sehr.

9,0 von 10 interessanten Fakten