Welcome Home ist ein Film von Constantin Film mit u.a. Aaron Paul, Emily Ratajkowski und Riccardo Scamarcio aus dem Jahr 2018.

Welcome Home Constantin Film (10.01.2019)

DVD, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 94 Minuten

Aaron Paul, Emily Ratajkowski, Riccardo Scamarcio

Englisch, Deutsch

Welcome Home: Der neue Psychothriller mit „Breaking Bad“ – Star Aaron Paul!Um ihre vor dem Aus stehende Beziehung zu retten, mieten Bryan (Aaron Paul) und Cassie (Emily Ratajkowski) über das Online Portal „Welcome Home“ eine Villa in der romantischen Landschaft Italiens. Das junge Paar genießt seine Zweisamkeit in der abgelegenen Idylle, doch die scheinbar ruhige und entspannte Situation scheint zu trügen.Als der zwielichtige Nachbar Federico auftaucht und sich zunehmend für Cassie zu interessieren scheint, wird die Beziehung des jungen Paares nicht nur auf die Probe gestellt, es beginnt ein teuflisches Katz- und Mausspiel, das Bryan und Cassie um ihr Leben fürchten lässt…

Ich war gespannt wie ich in diesem Film wohl Aaron Paul finden werde, ich fand ihn in Breaking Bad ziemlich genial. Auch hier hat er mich in seiner Rolle begeistert und ich habe ihm seine Rolle zu jeder Zeit abgekauft. Der Film selbst war sehr spannend. Er fängt gut an, man kommt langsam in die Story rein und von Minute zu Minute wird es spannender und abgedrehter. Man freut sich richtig auf jede weitere Minute bis zu diesem grandiosen Finale, das es in sich hat. Ich habe selten einen so spannenden Thriller gesehen und kann ihn euch sehr empfehlen. Schaut unbedingt mal rein.

9,0 von 10 italienischen Verehrern