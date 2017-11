Welches Game passt zu deiner Persönlichkeit?

Spielen macht uns allen Spaß, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht und von unserer Persönlichkeit. Aber welches Spiel passt zu wem? Die Auswahl ist riesig! Diese Fragen helfen dir bei der Wahl des richtigen Games für deine Persönlichkeit.

1) Rätst und knobelst Du gern?

Wenn Du es liebst, Rätsel zu lösen, kniffligen Problemen auf den Grund zu gehen oder dich wie Sherlock Holmes zu fühlen, dann sind Denkaufgaben, Knobelspiele und Rätsel genau das Richtige für dich. Du findest sie entweder in Zeitungen, Magazinen und Rätselbüchern in den verschiedensten Formen – vom Kreuzworträtsel über Sudoku bis hin zu lustigen Ratespielen – oder im Internet. Solche Games sind kostenlos spielbar. Es macht doppelt so viel Spaß, wenn Du mit anderen gemeinsam knobelst. Auch ein klassisches Brettspiel mit Fragen auf Karten oder Schach ist eine gute Idee. Ebenso eignen sich Wortspiele wie die beliebte Game App Wort Guru für Smartphones.

2) Suchst Du Erfolgserlebnisse und Gewinne?

Manche Menschen sehnen sich nach dem gewissen Kick und scheuen sich nicht vor ein bisschen Flirten mit dem Risiko. Wenn auch Du in diese Gruppe gehörst, dann sind Glücksspiele genau das Richtige für dich. Vor allem Online-Casinos bieten ungeheuer viele Möglichkeiten der Unterhaltung, bei denen die Spannung nicht zu kurz kommt. Du kannst beispielsweise online 888Poker spielen und dank realistischer Gewinnchancen darauf hoffen, Spielspaß mit Auszahlungen zu kombinieren. Neben Poker sind andere Glücksspiele wie Blackjack und Roulette spielbar. Du hast die Möglichkeit, dich mit Spielgeld mit den Games vertraut zu machen, bevor Du um echtes Geld spielst und dir einen Adrenalinkick gönnst.

3) Willst Du entspannt spielen?

Soll es zwischendurch – auf dem Weg zur Arbeit, in der Pause, abends zum Entspannen – ein Game sein, das weder zu anspruchsvoll noch zu einfach ist? Dann sind all die vielen Social Games und Game Apps wie Pokemon Go, Candy Crush, Homescapes, Football Strike und Flip Master ein spaßiger Zeitvertreib. Es gibt unzählige Levels, von denen manche kinderleicht sind und andere eine echte Herausforderung darstellen. Zwar muss fast immer dasselbe getan werden, aber langweilig wird es dank bunten Grafiken, Bonus, Sonderoptionen und verlorenen Leben ganz bestimmt nicht. Wimmelbildspiele, bei denen Du bestimmte Gegenstände in Wimmelbildern suchst, sind genauso populär.

4) Bist Du ein ehrgeiziger Unternehmer?

Lust darauf, einen Bauernhof, einen Zoo, eine Stadt, ein Restaurant oder eine Zivilisation zu kreieren und zu verwalten? Es gibt eine Menge Games, bei denen Du genau das tun kannst. Sie erzeugen eine Art virtuelle Realität, je nach Spiel mit erstaunlich realistischen Darstellungen. Du wirst zum Ritter oder Tierbesitzer, zum Designer oder Koch. Bei solchen Spielen ist es oft wichtig, dass Du regelmäßig (mindestens einmal am Tag) spielst. Du rennst häufig gegen die Zeit oder musst vorgeschriebene Aufgaben erfüllen, um ein Level weiter zu kommen.

5) Bist Du ein erfolgsorientierter Siegertyp?

Reizt es dich, gegen andere anzutreten und immer wieder zu gewinnen? In diesem Fall bieten sich Games an, bei denen Du an Meisterschaften teilnimmst, gegen Freunde oder Spieler aus aller Welt antrittst oder bei Ego-Shootern und Echtzeitstrategiespielen als wackerer Held Abenteuer erlebst und den Feind besiegst. Action, strategisches Denken und Erfolgserlebnisse zeichnen diese Games aus.

6) Willst Du in eine virtuelle Realität eintauchen?

Klassiker wie das beliebte Spiel Die Sims machen es vor: Mit diversen Online-Games ist es möglich, in einer virtuellen Realität zu leben. Es gibt Spiele für die Damen der Schöpfung, bei denen sie z. B. bestimmte Outfits tragen, als Model oder Schauspielerin an einer Karriere arbeiten und nach Herzenslust shoppen können. Die Games für die Herren der Schöpfung bieten etwas mehr Action und Abenteuer oder auch Fantasie oder eine Berufswelt voller Wettbewerbsdrang, erlauben es dir jedoch ebenfalls, einen an deiner wirklichen Persönlichkeit orientierten Avatar zu erstellen und dein richtiges Leben mit den Alltagssorgen für eine Weile zu vergessen. Mit einer VR-Brille und einem speziellen Headset für Virtual Reality Games mit komplizierten Welten und zahlreichen Spielern fühlt sich alles überraschend real und packend an.