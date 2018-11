Welche Romane zur Weihnachtszeit lesen? Die Frage stelle ich mir jedes Jahr aufs neue, denn ich lese verdammt gerne und über die Weihnachtszeit hat man ja durchaus etwas mehr Zeit für ein gutes Buch.

Natürlich muss das nicht zwingend weihnachtlich sein, ich liebe Krimis und Thriller, daher möchte ich euch hier einige Neuerscheinungen vorstellen, vor Weihnachten und für Weihnachten. Viel Spaß beim lesen.

Rügener Inferno: Kommissarin Burmeisters dritter Fall: Der Kleingarten: Refugium für Menschen und Tiere, die sich nach Ruhe sehnen? Weit gefehlt! Auf Rügen wird eine Kleingartenanlage zum Schauplatz schauerlicher Verbrechen. Dramatischer Höhepunkt ist ein verheerendes Feuer, das zahlreiche Parzellen zerstört. Doch es gibt noch weitere Brandherde auf der Insel, denn plötzlich verschwinden nach und nach ältere, alleinstehende Frauen, die auf den ersten Blick in keiner Verbindung zueinander stehen. Dagegen taucht plötzlich eine Leiche auf, die niemand vermisst. Kriminaloberkommissarin Jessica Burmeister und ihr Team müssen bei der Suche nach dem Täter tief in der Vergangenheit der Beteiligten graben. Was sie am Ende zutage fördern, verschlägt selbst der sonst so schlagfertigen Burmeister die Sprache …

Die Zelle 4 gehört jetzt dir Ella W. Anders

Herausgeber: Spielberg Verlag

Auflage Nr. 1 (12.09.2018)

Broschiert: 243 Seiten

Die Zelle 4 gehört jetzt dir: In der Pension LINDA, einer der »teuersten Frühstückspensionen Bad Füssings«, geht die Post ab, als der attraktive Kurgast Marc Duvall nach seinem tödlichen Verkehrsunfall posthum seine Hotelrechnung in bar bezahlt und das leerstehende Zimmer für weitere acht Tage reserviert. Nicht nur das LKA sucht seine Leiche. Auch »Scotland Yard« verfolgt den Toten. Weil aber auch noch Professor Birkenstein vom CERN, ein Kenner der Frauen, am Inn-Damm ermordet wird, bricht die Panik aus. Birkensteins Witwe reist an und hat FruFru im Gepäck, eine kleine, übergewichtige französische Bulldogge, dem einzigen Geschenk ihres Mannes in zwanzig Jahren Ehe, das er seiner Frau aus dem Rotlichtmilieu von Paris mitgebracht hat. Und schließlich sieht es fast so aus, als verlöre Hauptkommissar Harribald Renner nicht nur sein Herz an Eva Bauer sondern kurzzeitig auch den Verstand.

Lipatti: Roman Alexander Suckel

Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

Auflage Nr. 1 (01.11.2018)

Taschenbuch: 192 Seiten

Lipatti: In seinem herrlich-dunklen zweiten Roman nach »Inquietudo«, dem Erstling von 2017, ist der Musiker, Schriftsteller, Kenner der Welt- und Menschenorte Alexander Suckel geradezu Ungeheuerlichem, Unfasslichem auf der Spur. Zwischen Wittenberg in der mitteldeutschen Provinz bis zur Weltstadt im Schatten des Vesuvs, Neapel; von den vierziger Jahren des letztvergangenen Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart spannt sich der Plot dieses Buchs. Der Stoff, der die Bach’sche »B-Dur Partita« in der Bearbeitung Dinu Lipattiswie die gleichnamige fiktive Bar impliziert, fasziniert durch die kristalline ermittlerische Klarheit in der vorantreibenden Handlung wie durch phantasmagorischen Überschwang in den Traumsequenzen.

Die Liebe kann mich mal: Elisabeth, 32, Unternehmerin, hat ihr Leben fest im Griff, wenn da nicht dieses kleine Problem „Männer“ wäre: Alle ihre Beziehungen scheitern innerhalb kürzester Zeit. Die alleinerziehende Mutter ist am Verzweifeln. So kann es nicht weitergehen, es muss sich etwas ändern! Eines Tages stößt sie auf den mysteriösen Blogger Sky. Er offenbart ihr die Geheimnisse einer erfüllten Liebe. Seine fordernde Art und sein unkonventionelles Denken bringen Elisabeth an ihre Grenzen. Ehe sie sich versieht, wird ihr ganzes Leben umgekrempelt.

Durchs Eiserne Tor: Freigekauft aus der DDR: Viele wollten, aber nur wenigen gelang es: die Flucht aus der DDR. Egal ob an der innerdeutschen Grenze oder über das sozialistische Ausland, oft genug endete der Fluchtversuch mit der Inhaftierung – doch damit zugleich mit der Chance auf Freikauf durch die Bundesrepublik. Aber wie ging es danach weiter? Wie kam ein mittelloser Flüchtling nach der Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR in der »neuen Welt« zurecht? Heinz Schmerschneider schildert in diesem Buch seine Eindrücke und Erlebnisse bei seiner Ankunft und auf dem weiteren Lebensweg in Heidelberg. Mit dieser autobiografischen, literarisch bearbeiteten Erzählung gelingt es ihm, seinen Werdegang unterhaltsam und anregend aufzubereiten. Zugleich bleibt es spannend, denn schon wieder ist jemand auf der Flucht.