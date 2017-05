Wein & Gemüse: Wein-Food-Pairing für Gemüsefans: Kluge Leute machen sich Gedanken um Wein zum Fisch, Wein zum Schwein oder Wein zur Himbeersahnetorte … Doch Wein zum Gemüse? – Schweigen! Trotz Veggie und Vegan. Das werden wir ändern! Bei Ela Rüther kommt in die Pfanne, auf den Grill, in den Ofen oder ins Weckglas was immer das Feld bietet. Sebastian Bordthäuser verkostet, findet den passenden Wein und erklärt, was beim Essen und Trinken eigentlich im Mund passiert. Und da passiert eine ganze Menge. Sie werden überrascht sein!

Ein ganz interessantes Buch. Ich wollte erst schreiben für Liebhaber von Wein, dann für Liebhaber von Gemüse, aber irgendwie ist es ja beides. Witzigerweise weiß man so welche Weine gut zu Essen passen. Welcher Wein zu einem Käse passt, welcher zu einem schönen Steak usw. Aber Gemüse? Da hatte ich bisher keine Ahnung davon, fand das aber total interessant was dieses Buch da zu berichten hatte, denn man glaubt es kaum: Wein passt hervorragend zu Gemüse. Ich weiß man kann das kaum glauben aber das Buch beweist es eindrucksvoll mit sehr vielen interessanten Ideen zu verschiedenen Gemüse. Warum also immer nur ein schöner Wein zu Fleisch und Käse, warum nicht mal vegan? Schaut einfach selbst mal in dieses Buch und lasst euch überzeugen.