Wein. Das Buch: Mit allen Sinnen genießen Nach diesem Motto vermitteln die renommiertesten Autoren auf dem Gebiet der Weinkunde Ihr Wissen. So entsteht ein ganz neuer Standard, eine moderne Weinkunde, die profundes Weinwissen verständlich darlegt. Im Mittelpunkt stehen die Rebsorten und die Sensorik. Großartige Aufnahmen visualisieren Aromen und veranschaulichen so präzise den Charakter und das Profil der besten Rebsorten der Welt. Das Kapitel Essen und Wein besticht durch überraschende Weinempfehlungen zu einer Auswahl an Rezepten. Eingerahmt werden eine die Themen Weinprobe, Weinkauf und Weinkunde von einer umfassenden und tiefgreifenden Geschichte des modernen Weins. Ein perfektes Geschenk für Weinkenner und liebhaber.

Ich habe Wein schon vor einiger Zeit für mich entdeckt. Ob das nun Weißwein oder Rotwein ist, ich mag den Geschmack, nicht den von allen Weinen, aber von einigen schon sehr gerne. Allerdings würde ich nicht sagen das ich mich gut auskenne, da bin ich noch weit von entfernt. Dies Buch hilft aber dabei nicht den Überblick zu verlieren. Es zeigt was in unserem Mund überhaupt passiert wenn wir Wein trinken, wie Wein gemacht wird, was moderner Wein ist, ach, einfach die Geschichte des Weines in der Komplettheit abgedeckt. Ich kenne kein auch nur im Ansatz so umfangreiches Buch über Wein und hatte, bzw. habe noch immer meinen Spaß damit. Mich hat am meisten der Abschnitt begeistert wo verschiedene Weinsorten vorgestellt wurden, da war auch einiges dabei was mir persönlich gut schmeckt und da dann mehr drüber zu erfahren macht wirklich Spaß. Ein tolles Buch, mit dem ich vermutlich auch noch lange meinen Spaß haben werde und ich kann es euch daher sehr empfehlen, besonders an alle die selbst gerne mal ein gutes Tröpchen trinken.