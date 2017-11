Heute gibt es ein kleines Weihnachtsspecial von Usborne Publishing, denn der Verlag hat kurz vor der Weihnachtszeit sehr viele Bücher für Kinder herausgebracht. Die besten möchte ich euch hier einmal vorstellen.

Die Weihnachtszeit kommt so langsam wieder, man merkt das in den Geschäften schon lang und so langsam macht sich auch so eine Weihnachtsstimmung breit, zumindest bei mir. Ich habe Mitte November noch Geburtstag bis dahin ist die Weihnachtsstimmung noch verhalten, dann gehts aber richtig los. Auch richtig los geht es bei Usborne Publishing, die jetzt diese Tage sehr viele Kinderbücher zu Weihnachten auf dem Markt gebracht haben. Wer jetzt denkt „Masse statt Klasse“ der irrt, denn einige dieser Bücher liegen mir vor und ich finde die allermeisten sehr kreativ und gut gemacht. Die Besten möchte ich euch heute in diesem kleinen Special vorstellen, da ist sicher für eure Kleinen was mit dabei um sich die Zeit auf Weihnachten zu verkürzen oder sogar als Geschenk zum heiligen Abend.

Fingerstempeln: Weihnachten: Ein Fingerabdruck hier und ein paar Striche dort, mehr braucht es nicht: Schon sitzt der Weihnachtsmann in seinem Schlitten, der Baum ist festlich geschmückt und die Geschenke liegen darunter. Mit sieben Stempelfarben, vielen kreativen Ideen zum Stempeln und jede Menge Platz für deine eigenen Weihnachtsbilder.

Mein Wisch-und-weg-Buch: Weihnachten: In diesem weihnachtlichen Buch finden Kinder Labyrinthe, Finde-den-Unterschied- und Punkt-zu-Punkt-Rätsel. Zahlen und Linien zum Nachfahren üben den sicheren Umgang mit dem Stift. Und falls doch mal was danebengeht: einfach wegwischen und noch mal versuchen.

Bunt erzählte Klassiker: Geschichten für die Winterzeit: „Dieser Band versammelt alte und neue Märchen und Geschichten für die Winterzeit, darunter Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens und Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Kindgerecht nacherzählt und abwechslungsreich illustriert – ein wunderbares Vorlesebuch für die ganze Familie.“

Mein erstes Anziehpuppen-Stickerbuch: Annabell im Advent: Beim Schlittschuh-laufen, Plätzchen backen oder auf dem Weihnachtsmarkt – begleite Annabell und ihre Freundinnen durch die Adventszeit und dekoriere die Seiten mit den weihnachtlichen Stickern.

Willkommen auf dem Weihnachtsmarkt: Dieses Buch entfaltet sich zu einem zauberhaften Weihnachtsmarkt-Panorama. Es wartet darauf, mithilfe von Stift oder Pinsel und den über 100 beiliegenden Rubbelbildern zum Leben erweckt zu werden. Die perfekte Einstimmung auf die schönste Zeit des Jahres und eine tolle Weihnachtsdekoration!

Mein erstes Spiel-, Mal- und Ratebuch für den Advent: Malen, rätseln, Labyrinthe, Unterschiede finden und vieles mehr – ein weihnachtliches Mitmachbuch mit über 90 Stickern!

Meine bunte Sticker-Weihnachtswelt: In diesem farbenfrohen Stickerbuch können Kinder 24 zauberhafte Weihnachtsszenen mit über 500 Stickern gestalten – und im Nu steht das Fest vor der Tür!

Mein erstes Stickerbuch: Die Weihnachtsgeschichte: Mach dich mit Maria und Josef auf die Suche nach einer Herberge, begleite die Hirten zum Stall und folge zusammen mit den Heiligen Drei Königen dem Stern von Bethlehem. Mit 230 Stickern kannst du diese und weitere Szenen aus der Weihnachtsgeschichte gestalten.

Mein Stickerbuch: Besuch in der Weihnachtswerkstatt: Spielzeug herstellen, Geschenke verpacken, Rentiere vor den Schlitten spannen – der Weihnachtsmann und seine Helfer haben alle Hände voll zu tun. Dieses Stickerbuch bietet Kindern einen spannenden Einblick in die Weihnachtswerkstatt. Zur Feier des fünfjährigen Bestehens des Usborne Verlags gibt es diesen Bestseller jetzt als limitierte Jubiläumsausgabe.

Aufklappen und Entdecken: Besuch auf der Baustelle: Auf der Baustelle ist immer etwas los – ob beim Bau eines Hauses, einer Brücke oder eines Tunnels. In diesem Buch siehst du die verschiedenen Baustellenfahrzeuge im Einsatz und unter 40 Klappen warten jede Menge spannende Fakten auf dich.

Mein Anzieh-Stickerbuch: Wintersport: Snowboarder, Eishockeyspieler oder Skispringer – mit mehr als 250 Stickern kannst du diese und viele weitere Wintersportler mit den passenden Outfits und Ausrüstungen ausstatten!