Weihnachten ist vorbei, doch die Pfunde sind geblieben – Wie am besten loswerden? Ich stelle euch einige tolle Fitness Bücher und DVDs vor, wie ihr zuhause gegen die über gebliebenen Pfunde kämpfen könnt.

Ich denke ihr kennt das alle. Weihnachten wird ordentlich aufgetischt, die Tage davor und danach ordentlich Schokolade und alles was lecker ist. Dann zum neuen Jahr nochmal ein großes Essen und am Neujahrsmorgen sagt die Waage und die Wahrheit. Einiges zugenommen, das auch wieder abgenommen werden muss, doch bekanntlich ist das gar nicht mal so leicht. Bevor man nun aber viel Geld für Fitnessstudios ausgibt kann man auch zuhause dagegen wirken. Ich stelle euch nun hier einige Bücher und DVDs vor mit denen ihr eben genau das könnt. Abnehmen.

Yoga Flow Balance: Stress vergessen, Energie tanken und Ziele erreichen: Yoga ist eine Quelle für neue Energie und erdet, wenn das Affenhirn überhand nimmt. Die Münchner Yogalehrerin Sinah Diepold kombiniert in „Yoga Flow Balance“ 80 unterschiedliche Asanas zu Übungsfolgen, die alle darauf ausgerichtet sind, Körper und Geist zu entspannen, wenn der Alltag wieder einmal überhand nimmt.

Fitness Body Book: 20 Regeln für die Traumfigur – Fit ohne Geräte: In 12 Wochen zur perfekten Bikini-Figur – mit dem Programm von Sissy MUA kein Problem! DIE Fitness- und Lifestyle-Bloggerin aus Frankreich präsentiert ihr Erfolgskonzept für einen fitten, durchtrainierten Körper – 10 Fitnessregeln, 10 Ernährungsregeln, mehr braucht es nicht. Die über 130 Übungen, die sich alle zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht oder mit Hanteln durchführen lassen, bringen den Körper in Form und straffen das Bindegewebe. Sissy MUA kombiniert Side Planks, Jumping Jacks und Burpees zu einem ausgewogenen 12-Wochen-Programm mit aufeinander aufbauenden Trainingseinheiten für die Traumfigur. Alle Übungen sind bebildert, die exakte Ausführung im Wohnzimmer ist damit kein Problem. Rundum fit in 12 Wochen mit Sissy MUAs Erfolgskonzept!

Say yes to strong: 30 Power-Übungen und 70 Wohlfühlrezepte: Antonia Elena weiß, was es bedeutet, hart für einen gesunden und kräftigen Körper zu arbeiten. Mit viel Energie und Disziplin hat sie es geschafft, ihre Essstörung hinter sich zu lassen und zu einem selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper zu finden. Heute gehört sie zu den einflussreichsten Fitness-Influencern. Welche Rezepte und Übungen sich besonders eignen, was Antonia Elena motiviert und inspiriert und welche Tipps sie für einen schönen starken Körper hat, verrät sie in ihrem neuen Buch.

10 Minute Solution – Fatburner intensiv: Wir haben die Lösung: die 10-Minuten-Workouts!Mit Hilfe dieses Trainingsprogramms genügen bereits wenige Minuten pro Tag, um etwas für seine Fitness zu tun. Dafür haben wir 5 effektive Workouts entwickelt, die jeweils nur 10 Minuten lang sind. Durch die hocheffizienten Übungen wirst du jede Menge Fett verbrennen, deinen Körper neu formen und stärken sowie leistungsfähiger sein. So bekommst du ganz ohne Fitnessstudio und langwieriges Training eine richtig tolle Figur.

10 Minute Solution – Bodyshaping Pilates: Diese 5 Pilates-Workouts à 10 Minuten bringen dich schnell in Form. Die kleinen Trainingseinheiten bieten Abwechslung, erhöhen dein Energieniveau und helfen dir vital und fit zu werden. So wirst du in kurzer Zeit maximale Resultate erzielen. Das Training mit dem Fitnessband, kombiniert mit spezifischen Körperstraffungstechniken vom Ballett, machen dein Pilates-Workout noch intensiver. So lassen sich mit nur 10 Minuten täglichem Training tolle Ergebnisse erzielen. Das geht auch im stressigsten Alltag. Die Workouts kann man einzeln absolvieren oder mit Hilfe des DVD-Menüs zu einem individuellen Trainings-Set kombinieren.

Joe Wicks – Das Body Coach Workout, Level 1-4: „Bring deinen Körper in Bestform mit meiner ersten Fitness-DVD. Sie beinhaltet über 70 Minuten fettverbrennende Workouts (Level 1–4) für zuhause. Außerdem habe ich meine Warm Up- und Cool Down-Übungen hinzugefügt und gebe euch noch meine TOP TIPPS zur Fettreduzierung. Keine Geräte und keine Ausreden mehr. Alles was du brauchst, um super fit und schlank zu werden, ist etwas Platz und die Entschlossenheit zu gewinnen!“ Joe Wicks