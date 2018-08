Weight Watchers – One Pot: Einfache Rezepte für Pfanne, Topf und Blech ist ein Buch von Weight Watchers vom 18. Juli 2018.

Weight Watchers – One Pot: Einfache Rezepte für Pfanne, Topf und Blech: One Pot Gerichte bringen Leichtigkeit in ihre Küche: einfache, kalorienoptimierte Rezepte, die in nur einem Topf, in nur einer Pfanne oder auf einem Blech zubereitet werden. Das geht nicht nur schnell es minimiert auch den Abwasch und spart damit doppelt Zeit. Wie wäre es zum Beispiel mit einem scharfen Quinoa-Chilli mit Kidneybohnen? Hülsenfrüchte liefern nicht nur Ballaststoffe und Mineralstoffe sie haben auch 0 SmartPoints! So bleiben Sie spielend leicht in Ihrem Punkte-Budget, das Sie mit der Weight Watchers App auch immer im Blick haben können!

Also ich arbeite meistens 12 Stunden und mehr am Tag, da bleibt wenig Zeit zum kochen. Meistens nutze ich Kochbücher also nur am Wochenende und dann auch nur Samstags, weil ich sonst keine Lust habe meine wenige Zeit mit kochen zu verbringen. Eigentlich ist es nicht einmal nur das kochen, sondern auch das vorbereiten und das nachbereiten, kurz gesagt: Abwaschen und Aufräumen. Koche ich mal ordentlich was habe ich mehrere Teller, viele Töpfe und und und, in der Woche undenkbar bei meinen Arbeitszeiten.

Aber es gibt Alternativen, wie etwa dieses Buch, bei denen die Gerichte immer nur in einem Topf bzw. einer Auflaufform sind. Das spart Zeit für wichtigere Dinge. So komme ich also in der Woche über fertige Pizza mal hinweg und habe nun die Möglichkeit auch was zu kochen. Weil ich gerne Suppen esse haben diese in diesem Buch auch am besten gefallen, ratet mal was gerade auf meinem Herd köchelt. In diesem Sinne, guten Hunger und viel Spaß bei dem Buch, schaut es euch unbedingt selbst mal an.

8,0 von 10 leckeren Rezepten